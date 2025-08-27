Các nước cảnh báo hậu quả cuộc tấn công của Israel tại Palestine

Ngày 26/8, Ai Cập và Tây Ban Nha đã cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng của việc leo thang hoạt động quân sự của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nhấn mạnh tình hình nhân đạo ở Dải Gaza đã xấu đi ở “mức chưa từng có”.

Ngoại trưởng Abdelatty cho rằng các hành động của Israel đã “vượt qua mọi ranh giới”, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thực hiện các biện pháp cụ thể và hiệu quả nhằm buộc Israel tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông cũng nêu chi tiết một thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất ở Gaza, bao gồm lệnh ngừng bắn 60 ngày để tạo điều kiện đàm phán một giải pháp toàn diện, trao trả con tin và tù nhân, cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo.

Về phần mình, Ngoại trưởng Tây Ban Nha cho biết ông muốn biết quan điểm của Ai Cập về những diễn biến ở Gaza, đặc biệt là trước thềm cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng EU, dự kiến diễn ra cuối tháng này tại Đan Mạch.

Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Ai Cập và người đồng cấp Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 25/8 tiến hành vụ không kích nhằm vào Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo và nhiều nhân viên cứu hộ.

Khi được hỏi về vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông “không hài lòng” và “không muốn thấy điều đó xảy ra”. Ông nói thêm: "Chúng ta phải chấm dứt cơn ác mộng này."

Dự kiến, trong ngày 27/8, Tổng thống Trump sẽ chủ trì một cuộc họp tại Nhà Trắng bàn về kế hoạch hậu chiến tại Gaza. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết cuộc họp nhằm xây dựng “một kế hoạch toàn diện”, dự kiến được công bố ngày 29/8.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump từng gây tranh cãi khi đề xuất việc Mỹ tiếp quản Dải Gaza, di dời 2 triệu người dân Palestine và biến dải đất hoang tàn ven biển này Gaza thành “Riviera của Trung Đông”.

Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng vấp phải sự chỉ trích của nhiều quốc gia châu Âu và Arập.

Cuộc xung đột hiện nay ở Gaza bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10/2023, khiến 1.219 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến ít nhất 62.819 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là dân thường, đồng thời tàn phá cơ sở hạ tầng và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo.

Trong báo cáo công bố ngày 26/8, Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hàng chục nghìn người đã phải di dời khỏi Gaza kể từ ngày 14/8 khi Israel đưa quân vào thành phố Gaza.

OCHA đã ghi nhận hơn 36.200 người phải di dời từ ngày 14-25/8, bao gồm hơn 11.600 người ở phía Bắc di tản xuống phía Nam của Dải Gaza. Đặc biệt, chỉ riêng trong hai ngày 24-25/8, hơn 2.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Phần lớn những người phải di dời đến từ các khu dân cư ở thành phố Gaza, trong đó gần 70% di tản đến Deir al-Balah, số còn lại đến Khan Younis.

Các bệnh viện ở Gaza đã cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu dữ trữ. Nhu cầu hiện nay là hơn 350 đơn vị máu mỗi ngày, trong khi số lượng máu hiến tặng từ cộng đồng sụt giảm nghiêm trọng do nạn đói và suy dinh dưỡng.

Trong khi đó, theo OCHA, việc vận chuyển hàng viện trợ vào Gaza tiếp tục gặp cản trở do các rào cản từ phía Israel.

Trong 12 nhiệm vụ viện trợ cần phối hợp với Israel trong ngày 25/8, chỉ có 6 nhiệm vụ được thực hiện./.

Theo TTXVN