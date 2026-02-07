Các cửa khẩu tại Lạng Sơn tạm dừng thông quan, nghỉ Tết Nguyên đán từ 15-23/2

Hotline: 0822.173.636   |

Chiều 7/2, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn cho biết, trên cơ sở thông tin trao đổi với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường và Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây (Trung Quốc), Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn cung cấp thông tin về hoạt động thông quan trong thời gian Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của phía Trung Quốc tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Cụ thể, tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 (Hữu Nghị), đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh), lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 (Cốc Nam) thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, phía Trung Quốc sẽ nghỉ Tết từ ngày 15-18/2 đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Từ ngày 19-23/2 thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đăng ký trước. Từ ngày 24/2 sẽ hoạt động bình thường trở lại. Đối với hoạt động xuất, nhập cảnh hành khách vẫn thực hiện thông quan bình thường.

Tại cửa khẩu song phương Chi Ma, đối với hoạt xuất nhập khẩu hàng hóa, từ ngày 15-23/2 thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đăng ký trước. Ngày 24/2 sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Với xuất, nhập cảnh hành khách, từ ngày 15-23/2 thời gian thông quan sẽ từ 9-14 giờ (giờ Hà Nội), từ ngày 24/2, hoạt động bình thường trở lại.

Tại cửa khẩu phụ Na Hình, từ ngày 15-23/2/2026, phía Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán. Từ ngày 24/2 sẽ hoạt động thông quan trở lại bình thường.

Theo cơ quan Hải quan, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lực lượng Hải quan tại các cửa khẩu vẫn bố trí cán bộ trực để nhận tờ khai hải quan đăng ký trước của các doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã thông tin tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức tuyên truyền cho các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh biết và chủ động./.

Theo TTXVN

