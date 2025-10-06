Cả nước đã rà soát hơn 49 triệu thửa đất, trong đó 15 triệu thửa đã “đủ-sạch”

Ngày 6/10, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sau 36 ngày triển khai Chiến dịch “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” (thực hiện trong 90 ngày, từ ngày 1/9/2025 đến 30/11/2025), công tác rà soát, cập nhật thông tin đất đai đã trên cả nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Cả nước đã rà soát được hơn 49 triệu thửa đất. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đến nay, cả nước đã rà soát được hơn 49 triệu thửa đất, trong đó hơn 15 triệu thửa đã được làm “đúng - đủ - sạch - sống” để đồng bộ về Trung ương.

Thông tin cụ thể, đại diện Cục Chuyển đổi số cho biết để đẩy mạnh công tác số hóa dữ liệu, nhất là dữ liệu đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ quan này đã phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.”

Chiến dịch nhằm hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử và công tác quản lý nhà nước hiện đại; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính về đất đai; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành khác, hình thành hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an đã phân công rõ trách nhiệm với 21 nhiệm vụ cụ thể, trong đó Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì 5 nhiệm vụ, Bộ Công an chủ trì 4 nhiệm vụ và các địa phương thực hiện 12 nhiệm vụ còn lại. Việc phân công được thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thời gian và rõ thẩm quyền.”

Thông tin thêm, ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cho biết vừa qua, đơn vị này đã thành lập một số đoàn làm việc với các địa phương để hướng dẫn, giải quyết kỹ thuật nhằm đẩy nhanh việc đồng bộ dữ liệu đất đai.

“Tính đến nay, cả nước đã rà soát được 49 triệu thửa đất, trong đó có 15 triệu thửa đất đã được đồng bộ từ 34 tỉnh, thành phố về Trung ương,” ông Phấn nhấn mạnh.

Đối với các nhiệm vụ do Bộ Công an chủ trì, ông Phấn cho biết đến thời điểm hiện nay, Bộ Công an đã hoàn thành xong 2 nhiệm vụ; còn 2 nhiệm vụ thường xuyên trong phạm vi 90 ngày, đêm triển khai chiến dịch.

Với 12 nhiệm vụ của địa phương, ông Phấn cho biết đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. “Chỉ còn ba địa phương chưa vào cuộc,” ông Phấn nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn cũng cho biết đến nay cả nước đã phân loại được 18 triệu thửa đất về đơn vị cấp xã quản lý.

Đối với phạm vi còn lại (là đất ở, nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa lập cơ sở dữ liệu), có hơn 9 triệu thửa đất. Đến nay, các địa phương đã thu thập được hơn 5 triệu thông tin để cập nhật bổ sung.

Về hạ tầng, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết các địa phương hiện đã có hệ thống quản lý và phần mềm phục vụ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai ở các mức độ khác nhau. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị công nghệ để rà soát, chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, bảo đảm khả năng liên thông, chuyển đổi và đồng bộ thông tin giữa các hệ thống, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền 2 cấp./.

Theo TTXVN