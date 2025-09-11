Bước tiến mới của Bỉ trong điều trị nhiễm trùng máu

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, các nhà khoa học tại thành phố Ghent vừa công bố một nghiên cứu có thể mở ra hướng điều trị hiệu quả hơn cho các bệnh nhân bị nhiễm trùng máu, được gọi là “bước đột phá ngoạn mục” trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa.

Nhiễm trùng máu xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng quá mức với một ổ nhiễm trùng, dẫn đến nguy cơ suy tạng, cắt bỏ chi, hoặc thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Phát hiện mới của các nhà khoa học Bỉ dựa trên nghiên cứu trước đây, cho thấy bệnh nhân nhiễm trùng máu thường bị tích tụ một lượng lớn axit lactic và gặp khó khăn trong việc phân hủy nó.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những bệnh nhân này bị thiếu hụt nghiêm trọng vitamin B1 trong ty thể, bộ phận được ví như “nhà máy năng lượng” của tế bào. Họ đặt ra giả thuyết: liệu việc bổ sung vitamin B1 có thể cải thiện tình trạng nhiễm trùng máu hay không?

Kết quả ban đầu cho thấy vitamin B1 thực sự giúp cải thiện chức năng tế bào, nhưng hiệu quả sẽ cao hơn khi kết hợp thêm đường huyết glucose.

Giải thích về cơ chế, các nhà khoa học cho biết glucose không chỉ cung cấp năng lượng trực tiếp cho tế bào mà còn hỗ trợ quá trình hấp thụ và chuyển hóa vitamin B1, từ đó tăng khả năng phục hồi của các tế bào bị tổn thương trong quá trình nhiễm trùng.

Mặc dù đây là kết quả đầy hứa hẹn, nhưng các nhà khoa học cũng nhấn mạnh cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu vì hiện nay các thử nghiệm mới chỉ được tiến hành trên động vật nhỏ, chưa áp dụng trên người.

Tuy nhiên, bước tiến này vẫn được đánh giá là thành tựu đáng kể, phản ánh tài năng và nỗ lực của các nhà nghiên cứu Bỉ trong việc tìm ra các phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho căn bệnh nguy hiểm và phổ biến nêu trên./.

Theo TTXVN