Bùng phát bệnh Salmonella tại nhiều bang ở Mỹ

Ngày 28/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết gần 100 người đã bị nhiễm bệnh Salmonella tại nhiều bang ở Mỹ trong vụ bùng phát dịch bệnh liên quan đến trứng bị thu hồi.

Trứng được bày bán tại siêu thị ở El Monte, Los Angeles, California, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cụ thể, đã có tổng cộng 95 ca bệnh tại 14 bang, trong đó có 18 người phải nhập viện nhưng chưa có ca tử vong. Riêng California có tới 73 ca nhiễm.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), trang trại trứng Country Eggs LLC ở Lucerne Valley (California) hôm 27/8 đã ra thông báo thu hồi sản phẩm trứng “Large Brown Cage Free Sunshine Yolks,” do lo ngại nhiễm khuẩn Salmonella.

Loại trứng này được phân phối tại các siêu thị và các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống tại California và Nevada.

CDC kêu gọi công chúng không ăn loại trứng này, vệ sinh dụng cụ và bề mặt đã tiếp xúc bằng nước nóng và xà phòng, đồng thời tìm đến cơ sở y tế nếu có triệu chứng nặng.

Khuẩn Salmonella có thể gây nhiễm trùng đường tiêu hóa, đôi khi có thể dẫn đến tử vong ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người suy giảm miễn dịch.

Các triệu chứng thường bao gồm tiêu chảy, sốt và đau bụng, xuất hiện từ 6 giờ đến 6 ngày sau phơi nhiễm.

Hầu hết các ca nhiễm đều hồi phục sau 4-7 ngày mà không cần điều trị, nhưng với trẻ dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi và người suy giảm miễn dịch, bệnh có thể diễn biến nặng và phải nhập viện./.

Theo TTXVN