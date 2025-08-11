Bùng nổ cảm xúc concert “Tổ quốc trong tim”

Đêm nhạc “Tổ quốc trong tim” tối 10/8 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội là sự bùng nổ cảm xúc từ các nghệ sĩ cho đến khán giả, với những khoảnh khắc đầy ý nghĩa, khi hơn 50 nghìn khán giả mặc áo cờ Tổ quốc, cùng hòa giọng hát ca khúc “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao.

“Tổ quốc trong tim” là chương trình nghệ thuật đặc biệt do Báo Nhân Dân , Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, như một món quà gửi tới nhân dân trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đến dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương... cùng khoảng 50 nghìn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: "Hôm nay, hòa vào dòng chảy các hoạt động văn hóa–nghệ thuật chào mừng dấu mốc quan trọng này, đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước, Báo Nhân Dân – Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam – cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Tổ quốc trong tim”.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc chương trình.

Nhà báo Lê Quốc Minh cho biết, chương trình đêm nay giữa không gian Thủ đô không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng. Chương trình sẽ tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh, và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

"Từ thiết kế sân khấu mang hình chữ V biểu tượng cho “Việt Nam – Chiến thắng”, cho đến những hình tượng thiêng liêng như lá Cờ đỏ Sao vàng tung bay, đoàn quân sải bước uy nghiêm mạnh mẽ, hay các lát cắt phi thời gian tái hiện lịch sử... tất cả đều được dàn dựng công phu với mong muốn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết hàng triệu trái tim người Việt Nam trong và ngoài nước. Chúng tôi tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, kết nối các thế hệ, là cách thức hiệu quả để kể lại câu chuyện đất nước một cách dung dị, chân phương mà sâu sắc" - Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ.

Chương trình diễn ra vào 20 giờ tối 10/8, tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, do đạo diễn Đặng Lê Minh Trí làm Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng làm Giám đốc âm nhạc. Đêm nhạc thu hút các nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ tham dự, như NSƯT Đăng Dương, các nghệ sĩ Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Hà Lê, các ca sĩ trẻ Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Suboi...

Sân khấu hiện đại, đạt chuẩn quốc tế

Đúng như lời Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí , sân khấu concert được thiết kế với quy mô quốc gia và quốc tế, chia thành 4 khu vực (zone) mang thông điệp ý nghĩa: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng.

Toàn bộ không gian trình diễn được dàn dựng theo hình chữ V, cao 26m, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương. Toàn bộ phần công nghệ, âm thanh, ánh sáng được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn concert quốc tế. Hệ thống âm thanh ánh sáng không chỉ còn là yếu tố kỹ thuật bổ trợ cho các tiết mục trong chương trình, mà đã tự mình kể những câu chuyện riêng mang màu sắc đặc biệt.

Mỗi tiết mục trong chương trình là một lát cắt lịch sử nhưng được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp hiệu ứng điện ảnh và phim trường lần đầu tiên xuất hiện trên một sân khấu concert, thông qua hệ thống màn hình led khổng lồ, giúp người xem trải nghiệm toàn bộ các tiết mục trọn vẹn nhất ở mọi góc nhìn.

Concert “Tổ quốc trong tim” tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khát vọng dân tộc. Mỗi tiết mục mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc đồng thời đánh thức những cung bậc tự hào, thiêng liêng về Tổ quốc.

Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và nghệ sĩ Tùng Dương trong tiết mục mở màn.

Xuyên suốt chương trình là những tiết mục song ca giữa nghệ sĩ gạo cội cùng các nghệ sĩ trẻ. Đây không chỉ thể hiện sự kế thừa mà còn là thông điệp cho hành trình nối tiếp giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai. Các ca khúc đi cùng năm tháng được kết hợp tinh tế, khéo léo với bản phối mới.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh khuấy động không khí với ca khúc “Tôi yêu Việt Nam”.

Mở đầu chương trình là liên khúc “Mười chín tháng tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi” được phối lại trẻ trung và hào hùng với ba giọng ca nội lực là Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ Tùng Dương và Võ Hạ Trâm.

Cũng với một tinh thần trẻ trung sôi động như vậy, các ca khúc “Lên đàng”, “Đường lên phía trước - Hò kéo pháo” do Đông Hùng thể hiện, liên khúc “Làng tôi - Ngày mùa” do Phạm Thu Hà thể hiện, “Huế - Sài Gòn - Hà Nội” do Hà Lê trình diễn, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do Tùng Dương hát, “Sẽ chiến thắng” do ban nhạc Oplus trình bày... đã nhận được những tràng pháo tay và hò reo vang dội khắp sân vận động của khán giả.

Màn trình diễn của các nghệ sĩ đã nhận được sự cổ vũ đặc biệt nhiệt tình của khán giả, không chỉ hò reo, vỗ tay, vẫy light-stick, khán giả còn hòa giọng theo các nghệ sĩ, như một dàn đồng ca khổng lồ, đặc biệt với hiệu ứng mic đặt tại các khu vực Fanzone.

Sự cổ vũ sôi động của khán giả cũng tạo cảm hứng cho các nghệ sĩ thêm thăng hoa trong phần biểu diễn của mình.

Cùng với những khoảnh khắc sôi động, hào hứng, chương trình còn có những giây phút trầm lắng, khi hàng chục nghìn người lặng đi trước lời tâm sự của người cựu chiến binh, “Tự do hòa bình không phải dễ, có được bây giờ cố gắng mà giữ”. Và ngay sau đó, ca khúc “Mẹ yêu con” do ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện đã nối tiếp cảm xúc, trong tiếng hát hòa theo của đông đảo khán giả.

Màn kết hợp giữa các giọng ca khác nhau về phong cách trong một số tiết mục cũng đã đem lại sự bất ngờ và phấn khích cho người xem, như tiết mục “Bài ca hy vọng -Khát vọng” là sự kết hợp giữa Võ Hạ Trâm và giọng rock Hà Lê.

NSND Thu Huyền và ca sĩ Thanh Duy trong ca khúc “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”.

Phần cuối của chương trình là những ca khúc trẻ trung, mang âm hưởng ngợi ca đất nước và các vùng miền, với sự thể hiện của các nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, ban nhạc Oplus...

Những điểm nhấn đặc biệt

Điểm nhấn đáng nhớ nhất trong chương trình là khoảnh khắc mở đầu chương trình, hàng chục nghìn khán giả cùng đứng lên hòa chung tiếng hát trong bài “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao với cả hai phần lời.

Bản Quốc ca được phối lại, vẫn giữ được nét hào hùng, mạnh mẽ, nhưng có sự gần gũi và mềm mại. Sắc đỏ rực của những chiếc áo màu cờ Tổ quốc trong ánh sáng từ hàng chục nghìn chiếc đèn flash trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng đã tạo nên ấn tượng vô cùng mạnh mẽ và xúc động đối với bất kỳ ai tham dự đêm nhạc.

Dàn đồng ca thể hiện Quốc ca.

Để tiết mục này tạo ấn tượng tốt nhất về âm thanh và cảm xúc, ê-kíp thực hiện chương trình đã gắn nhiều micro tại các Fanzone ở sân vận động, để tạo nên hiệu ứng đặc biệt khi tất cả hòa chung giọng hát trong “Tiến quân ca”.

Điểm nhấn thứ hai của concert “Tổ quốc trong tim” là sự xuất hiện của 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” (9/5/1945–9/5/2025).

Mang trong mình những phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các chiến sĩ không chỉ góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước trong đêm nhạc, mà còn đem đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả, khi diễu binh trên sân khấu tại sân vận động Mỹ Đình dưới lá cờ Tổ quốc tung bay và tiếng hát Quốc ca hùng tráng của hàng chục nghìn khán giả.

68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 cũng tái hiện màn diễu binh hùng tráng tại Quảng trường Đỏ trong tiếng hò reo cổ vũ đầy tự hào của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình.

Là một trong các chiến sĩ từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga), Thượng sĩ Lê Xuân Huy, học viên năm 4, Trường Sĩ quan Lục quân 1, bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tiên được thực hiện nghi thức diễu binh trong khuôn khổ một buổi “concert quốc gia”, trên nền nhạc Quốc ca, với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả quê hương.

"Sự cổ vũ của khán giả tại sân vận động Mỹ Đình khiến cho những người lính tham gia diễu binh như chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi tự nhủ luôn cố gắng hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn để đem đến cho khán giả phần diễu binh nghiêm trang và đẹp mắt nhất" - Lê Xuân Huy nói.

Điểm nhấn thứ ba là sự góp mặt của các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam như: xạ thủ Phạm Quang Huy, cầu thủ Quang Hải, kình ngư Ánh Viên, lực sĩ cử tạ khuyết tật Lê Văn Công, cùng nhiều gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. Sự hiện diện của các gương mặt ấn tượng này góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, truyền thông điệp đoàn kết, tự hào dân tộc.

Điểm nhấn cuối cùng là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ khép lại concert, kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội). Với quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp, màn trình diễn ánh sáng này khép lại đêm nhạc bằng những xúc cảm thăng hoa và niềm tự hào lan tỏa.

Theo Báo Nhân Dân