Bồi dưỡng năng lực tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

Ngày 7/11, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tuyên truyền về bình đẳng giới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vận động xóa bỏ hủ tục tại cộng đồng cho đội ngũ tuyên truyền viên và thành viên các mô hình tại cơ sở.

Các đại biểu và học viên dự tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được tiếp thu 3 chuyên đề: Công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vận động xóa bỏ hủ tục cho đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở; Nâng cao năng lực cho thành viên các mô hình về bình đẳng giới, bảo tồn và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục tại cộng đồng; Truyền thông thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong thực hiện bình đẳng giới và một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em.

Giảng viên truyền đạt tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, giảng viên đã nhấn mạnh việc phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, kiên trì vận động xóa bỏ các hủ tục, nhất là tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những tập quán gây bất bình đẳng giới.

Qua đó giúp học viên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, vận động, thuyết phục và xử lý tình huống tại cộng đồng; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên và lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Mỗi tuyên truyền viên, thành viên mô hình sẽ là một hạt nhân tích cực lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ định kiến giới và hủ tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Lê Hà