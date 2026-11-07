Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Bồi dưỡng năng lực tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

Lê Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/11, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tuyên truyền về bình đẳng giới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vận động xóa bỏ hủ tục tại cộng đồng cho đội ngũ tuyên truyền viên và thành viên các mô hình tại cơ sở.

Bồi dưỡng năng lực tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

Ngày 7/11, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tuyên truyền về bình đẳng giới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vận động xóa bỏ hủ tục tại cộng đồng cho đội ngũ tuyên truyền viên và thành viên các mô hình tại cơ sở.

Bồi dưỡng năng lực tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

Các đại biểu và học viên dự tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được tiếp thu 3 chuyên đề: Công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vận động xóa bỏ hủ tục cho đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở; Nâng cao năng lực cho thành viên các mô hình về bình đẳng giới, bảo tồn và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục tại cộng đồng; Truyền thông thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong thực hiện bình đẳng giới và một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em.

Bồi dưỡng năng lực tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

Giảng viên truyền đạt tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, giảng viên đã nhấn mạnh việc phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, kiên trì vận động xóa bỏ các hủ tục, nhất là tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những tập quán gây bất bình đẳng giới.

Qua đó giúp học viên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, vận động, thuyết phục và xử lý tình huống tại cộng đồng; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên và lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Mỗi tuyên truyền viên, thành viên mô hình sẽ là một hạt nhân tích cực lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ định kiến giới và hủ tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Lê Hà

Từ khóa:

#Bình đẳng giới #Bảo tồn #văn hóa dân tộc #Năng lực #bản sắc #hủ tục lạc hậu #tuyên truyền viên #Cộng đồng #Hôn nhân cận huyết thống #bồi dưỡng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phường Đông Tiến “nối dần” khoảng cách dịch vụ công

Phường Đông Tiến “nối dần” khoảng cách dịch vụ công

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Đưa dịch vụ công về khu dân cư, hỗ trợ trực tiếp người cao tuổi, người yếu thế và những người còn hạn chế kỹ năng số, phường Đông Tiến đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa người dân với chính quyền số, để sự thuận tiện của chuyển đổi số hiện hữu...
Phòng, ngừa tham nhũng trong hoạt động xét xử

Phòng, ngừa tham nhũng trong hoạt động xét xử

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, lâu dài, Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tòa án hai cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện toàn diện các giải pháp. Trong đó...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh