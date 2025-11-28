Bộ Y tế: Nhiều ca mắc cúm, tay chân miệng phải nhập viện tuyến cuối

Ngày 28/11, Bộ Y tế cho biết theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ của một số bệnh, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng tại một số địa phương, trong đó có nhiều ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện chuyên sâu.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở y tế về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và bệnh tay chân miệng.

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, ổ dịch cúm mùa, RSV và bệnh tay chân miệng, triển khai ngay các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát, lây lan rộng. Phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp đáp ứng phù hợp.

Các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác thu dung, phân luồng khám bệnh, cấp cứu người bệnh, theo dõi sát, phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng để xử trí kịp thời, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, đặc biệt chú ý các trường hợp mắc bệnh trong nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người có bệnh nền, người mắc bệnh mạn tính, người già và trẻ em.

Các cơ sở điều trị cần tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Các đơn vị có liên quan rà soát, đảm bảo đầy đủ nguồn lực sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hỗ trợ tuyến dưới, đặc biệt tại các địa bàn có ổ dịch hoặc tỷ lệ mắc cao.

Bộ Y tế cũng đề nghị uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh tại những khu vực tập trung đông người như: trường học, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm thương mại...; xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan diện rộng.

Đối với các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ yêu cầu tổ chức tốt việc phân luồng khám bệnh, thu dung, cách ly, cấp cứu, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các khoa có nguy cơ cao lây nhiễm như hồi sức cấp cứu, thận nhân tạo, truyền nhiễm... Tuyên truyền cho người bệnh, người chăm sóc về các biện pháp phòng bệnh, phòng lây nhiễm tại cơ sở y tế.

Về phía các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Bộ Y tế yêu cầu chủ động theo dõi sát, phân tích, đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh cúm mùa, RSV và bệnh tay chân miệng tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phụ trách; Tăng cường giám sát, đôn đốc các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trong khu vực triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát, đánh giá nguy cơ và phòng chống dịch.

Theo Bộ Y tế, hiện nay thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa Thu-Đông, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, tiêu hóa phát triển và lây lan, đồng thời giai đoạn cuối năm có sự gia tăng giao lưu, đi lại và tổ chức nhiều sự kiện đông người làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh./.

Theo TTXVN