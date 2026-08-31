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Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra sức khỏe đầu năm học thực hiện 1 lần mỗi năm

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Nguồn kinh phí thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học gồm: Kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hàng năm theo phân cấp ngân sách; Nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế; Nguồn hỗ trợ từ Quỹ Phòng bệnh.

Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra sức khỏe đầu năm học thực hiện 1 lần mỗi năm

Nguồn kinh phí thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học gồm: Kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hàng năm theo phân cấp ngân sách; Nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế; Nguồn hỗ trợ từ Quỹ Phòng bệnh.

Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra sức khỏe đầu năm học thực hiện 1 lần mỗi năm

Bác sỹ bệnh viện đa khoa Xanh Pôn khám cho học sinh.

Ngày 31/8, theo thông tin từ Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã ký ban hành Thông tư quy định và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Về kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho người học trong các cơ sở giáo dục, Thông tư hướng dẫn tần suất, địa điểm thực hiện và nội dung kiểm tra sức khỏe đầu năm học.

Theo đó tần suất và địa điểm thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện mỗi năm 1 lần vào đầu năm học. Địa điểm thực hiện thăm khám tại cơ sở giáo dục hoặc trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc địa điểm khác phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Về kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Y tế nêu rõ việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe ban đầu của người học, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, bệnh, tật phổ biến lứa tuổi học đường và tư vấn, theo dõi hoặc chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi cần thiết.

Nội dung kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: đánh giá dấu hiệu sinh tồn, đánh giá dinh dưỡng, đánh giá phát hiện tinh thần-vận động, đánh giá tiêm chủng. Cùng đó là khám lâm sàng bao gồm: khám đầu cổ, khám mắt, tai-mũi-họng, răng- miệng, cơ-xương-thần kinh.

Về kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Y tế hướng dẫn khám khai thác tình trạng sản khoa, khám thể lực, khám lâm sàng...

Trường hợp địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ vào đầu năm học cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2026/TT-BYT thì không thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học.

Đối với người học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp: thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ theo quy định tại điểm đ khoản 1, khoản 2 Điều 70 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và Thông tư số 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2026/TT-BYT.

Bộ Y tế nêu rõ cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học theo quy định tại Thông tư này. Các đơn vị thực hiện cập nhật dữ liệu kiểm tra sức khỏe đầu năm học lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Tư vấn chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp trong trường hợp phát hiện người học có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Về nguồn kinh phí thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học bao gồm: nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị; Nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; Nguồn hỗ trợ từ Quỹ Phòng bệnh. Ngoài ra là nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp pháp khác.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-y-te-huong-dan-kiem-tra-suc-khoe-dau-nam-hoc-thuc-hien-1-lan-moi-nam-post1133533.vnp

Từ khóa:

#Năm học #Kiểm tra #thực hiện #Quy định #Bộ y tế #Kinh phí #hướng dẫn #Giáo dục phổ thông #Chữa bệnh #Khám bệnh

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