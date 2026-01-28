Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã vừa tiến hành hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong khuôn khổ các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và người đồng cấp Nga Andrei Belousov. Ảnh: France 24.

Theo thông tin được phía Trung Quốc công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân nhấn mạnh, năm nay đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc – Nga và 25 năm ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và Hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Nga triển khai các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, tăng cường điều phối chiến lược và tiếp tục làm phong phú nội hàm hợp tác song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng đề cập việc hoàn thiện các cơ chế trao đổi, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước, đồng thời nâng cao năng lực phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả với các rủi ro và thách thức trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế có nhiều biến động. Theo ông, việc tăng cường phối hợp chiến lược sẽ đóng góp yếu tố tích cực cho an ninh và ổn định ở phạm vi rộng hơn.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết Nga sẵn sàng thúc đẩy tham vấn chiến lược giữa quân đội hai nước, coi đây là nội dung quan trọng trong quan hệ song phương. Ông nêu rõ hai bên có thể làm sâu sắc hơn hợp tác thực tế trong một số lĩnh vực như hoạt động chung và đào tạo nhân sự, qua đó tiếp tục nâng tầm hợp tác chiến lược quốc phòng Nga – Trung.

Nga và trung Quốc duy trì đối thoại và phối hợp trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng. Ảnh: MIT News.

Cuộc hội đàm trực tuyến lần này được đánh giá là một phần trong cơ chế tiếp xúc thường xuyên giữa Bộ quốc phòng hai nước, phản ánh xu hướng duy trì đối thoại và phối hợp trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng. Các nội dung hợp tác cụ thể dự kiến sẽ tiếp tục được thúc đẩy thông qua các kênh làm việc song phương trong thời gian tới, trên cơ sở các thỏa thuận và định hướng hợp tác đã được hai bên thống nhất.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, CGTN.