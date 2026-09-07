Bổ sung dự án cụm công nghiệp vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Dự án Cụm công nghiệp Đông Văn, phường Đông Quang được bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Yên Thọ.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 2859/QĐ-UBND bổ sung Dự án Cụm công nghiệp Đông Văn, phường Đông Quang do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị - CTCP làm chủ đầu tư vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 4/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Yên Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan khác về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản số 165/GP-UBND ngày 14/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh để cung cấp đất làm vật liệu san lấp tại khu vực mỏ đất xã Yên Thọ phục vụ Dự án Cụm công nghiệp Đông Văn, phường Đông Quang.

UBND xã Yên Thọ có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm cho việc triển khai thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực đã được khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng hiện trạng đã phê duyệt; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Theo Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 4/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 10 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, nhằm phục vụ thi công các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo cơ chế, chính sách đặc thù tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ. Trong đó, có 6 mỏ đất tại xã Sao Vàng, 1 mỏ đất tại xã Mường Mìn, 1 mỏ đất tại xã Yên Thọ, 1 mỏ đất tại xã Trường Lâm, 1 mỏ đất tại xã Các Sơn. Khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Yên Thọ có diện tích 168.300m2, trong đó vị trí 1 diện tích 90.000m2, vị trí 2 diện tích 78.300m2; trữ lượng 2.483.111m3.

NM