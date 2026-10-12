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Bộ Nội vụ hướng dẫn doanh nghiệp 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027

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Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 11483/TB-BNV về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027. Bên cạnh lịch nghỉ cố định của khu vực công, Bộ Nội vụ đưa ra các hướng dẫn cụ thể và linh hoạt dành cho khối doanh nghiệp, người lao động ngoài khu vực hành chính.

Bộ Nội vụ hướng dẫn doanh nghiệp 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 11483/TB-BNV về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027. Bên cạnh lịch nghỉ cố định của khu vực công, Bộ Nội vụ đưa ra các hướng dẫn cụ thể và linh hoạt dành cho khối doanh nghiệp, người lao động ngoài khu vực hành chính.

Bộ Nội vụ hướng dẫn doanh nghiệp 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027

Bộ Nội vụ yêu cầu việc xây dựng phương án nghỉ Tết phải bảo đảm tổng số ngày nghỉ không thấp hơn quy định của Bộ luật Lao động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đối với người lao động không thuộc khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, người sử dụng lao động căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027.

Theo đó phương án 1 là nghỉ 01 ngày cuối năm Bính Ngọ và 04 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án 2 là nghỉ 02 ngày cuối năm Bính Ngọ và 03 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án 3 là nghỉ 03 ngày cuối năm Bính Ngọ và 02 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc xây dựng phương án nghỉ phải bảo đảm tổng số ngày nghỉ không thấp hơn quy định của Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết và phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 02 ngày, bao gồm: Ngày 02/9/2027 Dương lịch và lựa chọn 01 ngày liền kề là ngày 01/9/2027 hoặc ngày 03/9/2027 Dương lịch.

Để người lao động chủ động trong việc sắp xếp thời gian và kế hoạch cá nhân, Bộ Nội vụ lưu ý người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Trong trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027 cho người lao động tương tự như khu vực công chức, viên chức. Trường hợp áp dụng phương án này, doanh nghiệp phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật và được khuyến khích đưa ra những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp chủ động triển khai các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung-cầu hàng hóa, dịch vụ và ổn định thị trường lao động trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết./.

Lịch nghỉ Tết và Quốc khánh năm 2027 của khu vực công như sau:

Tết Âm lịch 2027: Công chức, viên chức nghỉ 07 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 04/02/2027 (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/02/2027 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Lịch nghỉ này bao gồm 05 ngày nghỉ Tết theo quy định và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Lễ Quốc khánh 2027: Công chức, viên chức nghỉ 04 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 02/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 05/9/2027 (gồm 02 ngày nghỉ lễ và 02 ngày nghỉ hằng tuần).

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Bộ nội vụ #Người lao động #Doanh nghiệp #Tết âm lịch #Phương án #Quốc khánh #Nghỉ lễ #hướng dẫn #khu vực #Thông báo

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