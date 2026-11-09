Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 34 giáo viên vùng khó tiêu biểu

Chiều nay 9/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã gặp mặt và tặng Bằng khen cho 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu được tuyên dương.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao bằng khen cho các giáo viên. (Ảnh: Vietnam+)

Các giáo viên được ban tổ chức chương trình Chia sẻ cùng thầy cô xét chọn từ 190 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 32 tỉnh, thành phố.

Trong đó, có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số của 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương. Sinh năm 1972, cô Lệ đã có gần 30 năm cống hiến cho ngành giáo dục. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi (sinh năm 1994), công tác tại Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, Thành phố Huế.

Tại buổi gặp mặt, các thầy, cô giáo đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy; những động lực giúp các thầy cô tận tâm, cống hiến với nghề và những mong muốn, nguyện vọng về chế độ chính sách cho những giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Các thầy, cô giáo cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, giảng dạy, hỗ trợ học sinh trong cuộc sống, học tập.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, Giáo dục và đào tạo luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, được xác định là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không chỉ tiếp tục khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu mà còn có vai trò quyết định tương lai dân tộc. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thứ trưởng cho biết, Đảng, Nhà nước đang dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó có nhiều cơ chế chính sách cho nhà giáo và học sinh, đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là với các vùng khó khăn.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, điều đáng trân trọng là các giáo viên không tập trung kể về thành tích hay khó khăn của bản thân mà nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm cải thiện hoạt động chuyên môn, điều kiện dạy học và chế độ chính sách cho đồng nghiệp, vì lợi ích chung.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất, sỹ số học sinh, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ chính sách tại các địa bàn khó khăn. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác.

Khẳng định những nỗ lực của các thầy cô đã có ý nghĩa rất lớn với học sinh, với ngành giáo dục, tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 34 thầy cô giáo tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

“Chia sẻ cùng thầy cô” là chương trình thường niên do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân các nhà giáo nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Năm 2026, chương trình tôn vinh các thầy cô giáo đang công tác tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Lễ tuyên dương các giáo viên tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, sẽ diễn ra tối nay, 9/11, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam./.

Theo TTXVN