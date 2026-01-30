Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? Xây dựng Đảng 08:34 02/02/2026 Căn cứ vào quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 quyết định rõ Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ...

Đảng bộ xã Thiệu Tiến đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Xây dựng Đảng 08:32 02/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, những năm qua, Đảng bộ xã Thiệu Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất...

Những người nào được gọi là cử tri? Xây dựng Đảng 07:25 02/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trả lời: Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15 tháng 3 năm 2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có...

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề Xây dựng Đảng 22:24 01/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, Đảng bộ xã Xuân Du đã triển khai nhiều giải pháp, qua đó góp phần tăng cường sự lãnh đạo và...