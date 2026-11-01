Bế mạc Giải bóng đá nam - nữ công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam

Sáng 1/11, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức bế mạc Giải bóng đá nam - nữ công nhân lao động năm 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành trao Cúp vô địch và Huy chương Vàng cho đội bóng đá nữ Xưởng Gia công đế.

Giải đấu thu hút 22 đội bóng, gồm 11 đội nam và 11 đội nữ, với hơn 350 vận động viên đến từ các xưởng, bộ phận trong công ty.

Sau 3 tuần tranh tài sôi nổi, các đội bóng đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, với những pha bóng đẹp mắt, bàn thắng ấn tượng, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Ban Tổ chức trao Cúp vô địch và Huy chương Vàng cho đội bóng đá nam Xưởng Đế cao su.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải Huy chương Vàng, Bạc và Đồng cho các đội bóng nam và nữ có thành tích xuất sắc; đồng thời trao các danh hiệu cá nhân gồm “Vua phá lưới” và “Thủ môn xuất sắc nhất” nhằm ghi nhận những nỗ lực, đóng góp nổi bật của các vận động viên.

Giải bóng đá nam - nữ công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa công nhân các xưởng, bộ phận, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thanh Huê