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Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú

Thanh Huê
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13/9, tại phường Sầm Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy phường Sầm Sơn và Trung tâm Chính trị Sầm Sơn tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 68 cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú.

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú

Ngày 13/9, tại phường Sầm Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy phường Sầm Sơn và Trung tâm Chính trị Sầm Sơn tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 68 cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú.

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú

Các đại biểu và học viên dự lễ bế giảng.

Trong thời gian học tập, học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề trọng tâm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh nội dung lý luận, lớp học còn tổ chức chương trình nghiên cứu thực tế, hành trình “về nguồn” tại Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và Tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Lợi.

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại lễ bế giảng.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Trong đó, có 1 học viên đạt loại xuất sắc, 52 học viên đạt loại giỏi, 15 học viên đạt loại khá.

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú trong các doanh nghiệp, nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo nguồn và phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Phong cách Hồ Chí Minh #Phường Sầm Sơn #Đảng cộng sản Việt Nam #Liên đoàn lao động tỉnh #Bế giảng #Cán bộ #đoàn viên công đoàn #Trung tâm Chính trị #Học viên #bồi dưỡng

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