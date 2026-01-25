“Bệ đỡ” giúp nông dân vươn lên làm giàu

Trong những năm qua, cùng với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và XDNTM, nông dân tỉnh Thanh Hóa đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông thôn. Trong đó, mô hình kinh tế tập thể, với nòng cốt là các HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, ngày càng khẳng định là nền tảng vững chắc giúp nông dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và từng bước vươn lên làm giàu bền vững.

Mô hình chăn nuôi gà của HTX sản xuất và chế biến gà quê Xuân Hồng, xã Thọ Xuân.

Từ thực tiễn sản xuất cho thấy, kinh tế tập thể đã góp phần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tạo điều kiện để nông dân liên kết với nhau theo chuỗi giá trị, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới, HND tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, cấp chứng nhận VietGAP, OCOP cho nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các HTX, tổ hợp tác, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể.

HTX sản xuất và chế biến gà quê Xuân Hồng, xã Thọ Xuân được thành lập năm 2024 với 18 thành viên, quy mô 10 vạn con/lứa; diện tích nuôi 5.300m2; sản lượng dự kiến 0,8 tấn/năm. HTX sản xuất và chế biến gà quê Xuân Hồng hiện đang tổ chức chăn nuôi theo quy trình khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn VietGAP từ khâu con giống, thức ăn, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh đến giết mổ, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Trong quá trình sản xuất, HTX chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn sinh học, đồng thời thực hiện đầy đủ việc ghi chép, truy xuất nguồn gốc theo quy định. Nhờ đó, tỷ lệ gà sống cao hơn 95%, sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh, năng suất tăng bình quân 15 - 20% so với phương pháp truyền thống, đồng thời tăng thu nhập cho người dân từ 10 - 15 triệu đồng/1.000 con gà/năm. Vừa qua, sản phẩm gà thịt của HTX Xuân Hồng được cấp giấy chứng nhận VietGAP không chỉ khẳng định chất lượng, độ an toàn của sản phẩm đối với người tiêu dùng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho HTX mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, từng bước tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ bền vững.

Toàn tỉnh có hơn 4.300ha mặt nước nuôi thủy sản, trong đó nhiều diện tích tập trung nuôi tôm càng xanh, điển hình như tại phường Quang Trung. Nhằm giúp hội viên nông dân sản xuất theo quy trình chuẩn, an toàn, bền vững, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và tăng thu nhập, HND tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình nuôi, phòng bệnh, sử dụng thức ăn an toàn và quản lý môi trường ao nuôi. Bên cạnh đó, hội phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh giúp các hộ nông dân thực hành đúng quy trình kỹ thuật, thử nghiệm giống tôm chất lượng cao, từ đó tối ưu hóa năng suất và hiệu quả kinh tế. Hoạt động này cũng tạo tiền đề để xây dựng thương hiệu sản phẩm, quảng bá nông sản Thanh Hóa và nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn, hiệu quả, đồng thời nâng cao năng lực quản lý của các hộ, tổ hợp tác và HTX. Tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh phường Quang Trung được thành lập năm 2025 với 3 thành viên; tổng giá trị phần vốn góp 1 tỷ đồng; diện tích nuôi 5.300m2; sản lượng dự kiến 0,8 tấn/năm. Ông Trần Xuân Hạnh, tổ trưởng tổ hợp tác cho biết: Được sự giúp đỡ của HND, gia đình ông đã nuôi thử nghiệm 1,2 vạn con tôm giống trên diện tích 0,5ha. Với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, năm đầu tiên gia đình ông thu về 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Từ hiệu quả ban đầu, gia đình mạnh dạn mượn thêm ao nuôi và đầu tư thiết bị máy móc, vật tư phục vụ nuôi tôm; vận động thêm 10 hộ tại địa phương cùng nhau liên kết thành lập tổ hợp tác. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ cũng đã áp dụng công nghệ để giám sát và điều khiển từ xa, tạo địa chỉ bán hàng trên các trang mạng xã hội, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động. Việc áp dụng chuẩn VietGAP không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật, về an toàn thực phẩm, mà còn là cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và tạo uy tín cho thương hiệu nông sản của địa phương.

Năm 2025, hội đã vận động, hướng dẫn thành lập mới được 198 tổ hợp tác, 23 HTX, 51 doanh nghiệp; nâng tổng số tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp do các cấp hội hướng dẫn thành lập là 554 tổ hợp tác, 132 HTX, 152 chi HND nghề nghiệp, 1.107 tổ HND nghề nghiệp. Chỉ đạo hướng dẫn xây dựng 17 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng chuỗi giá trị. Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện ứng dụng chuyển đổi số, cập nhật mã định danh điện tử, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa. Đến nay đã có 11.538 hộ có tài khoản, gần 39.000 sản phẩm đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn, nền tảng số, mạng xã hội; hỗ trợ 143 sản phẩm xây dựng thương hiệu, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc; giới thiệu 845 sản phẩm có thương hiệu tham gia hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm ở 245 cuộc.

Bà Vũ Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng Ban Công tác HND tỉnh cho biết: "Thời gian tới hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp. Trọng tâm là hỗ trợ các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng số cho hội viên nông dân, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ nông sản trên nền tảng số được coi là giải pháp then chốt để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường. Với sự đồng hành của HND các cấp, các HTX, tổ hợp tác sẽ tiếp tục là “bệ đỡ” vững chắc, giúp nông dân Thanh Hoá tự tin vươn lên, thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình".

Bài và ảnh: Hoàng Lan