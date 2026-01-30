Bầu cử Myanmar: Đảng USDP giành được đa số ghế trong Quốc hội Liên bang

Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (UEC) đã công bố kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử, theo đó Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) giành được đa số ghế trong Quốc hội Liên bang.

Nhân viên của Ủy ban bầu cử chuẩn bị phiếu bầu tại Yangon, Myanmar ngày 25/1/2026. Ảnh: Xinhua

Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (UEC), USDP giành 231 ghế tại Hạ viện Pyithu Hluttaw và 108 ghế tại Thượng viện Amyotha Hluttaw, tổng cộng 339 ghế trong tổng số 664 ghế của hai viện Quốc hội. Trong cuộc bầu cử lần này, có tổng cộng 420 ghế dân cử được đưa ra tranh cử trên toàn quốc.

Quốc hội Liên bang Myanmar gồm hai viện, trong đó Hạ viện có 440 ghế và Thượng viện có 224 ghế. Kết quả bầu cử cho thấy, USDP đã đạt được lợi thế đáng kể để nắm quyền chi phối hoạt động lập pháp trong nhiệm kỳ tới.

Cuộc tổng tuyển cử được tổ chức nhằm bầu các đại biểu Quốc hội Liên bang, đồng thời lựa chọn đại diện cho các hội đồng lập pháp tại 7 bang và 7 vùng, cũng như các cấp chính quyền địa phương. Quá trình bỏ phiếu được tiến hành theo ba giai đoạn: giai đoạn đầu diễn ra ngày 28/12/2025 tại 102 thị trấn, giai đoạn hai ngày 11/1/2026 tại 100 thị trấn, và giai đoạn cuối ngày 25/1/2026 tại 61 thị trấn còn lại.

Việc tổ chức bầu cử theo từng giai đoạn được UEC cho biết nhằm bảo đảm công tác điều hành và an ninh trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh tại Myanmar vẫn còn nhiều thách thức.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: Nation Thailand

Phản ứng trước kết quả bầu cử, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow bày tỏ hy vọng đây sẽ là khởi đầu của một tiến trình chuyển đổi chính trị, hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài cho Myanmar. Phát biểu bên lề cuộc họp kín của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Philippines, ông cho rằng kết quả bầu cử có thể mở ra cơ hội đối thoại và hòa giải giữa các bên liên quan.

Trước đó, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã họp để thảo luận tình hình Myanmar, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy thực hiện kế hoạch 5 điểm của ASEAN như khuôn khổ chủ đạo nhằm giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Minh Phương

Nguồn: Xinhua, China Daily