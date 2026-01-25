Bầu cử Myanmar bước vào giai đoạn cuối, đảng thân quân đội gần như chắc thắng

Cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar ngày 25/1 đã bước vào vòng bỏ phiếu cuối cùng trong bối cảnh nội chiến kéo dài và vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP), lực lượng chính trị được quân đội hậu thuẫn, được dự báo sẽ giành chiến thắng áp đảo, qua đó tiếp tục củng cố vai trò chi phối của quân đội trong đời sống chính trị Myanmar.

Các quan chức Ủy ban Bầu cử kiểm đếm phiếu bầu tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử của Myanmar ở Yangon, Myanmar.Reuters.

Các điểm bỏ phiếu được mở tại 60 thị trấn trên cả nước, trong đó có hai đô thị lớn nhất là Yangon và Mandalay. Đây là giai đoạn thứ ba và cũng là cuối cùng của cuộc bầu cử được tổ chức theo ba đợt, sau hai vòng bỏ phiếu diễn ra vào ngày 28/12/2025 và 11/1/2026. Tỷ lệ cử tri tham gia trong hai vòng trước chỉ đạt khoảng 55%, thấp hơn đáng kể so với mức gần 70% trong các cuộc tổng tuyển cử năm 2015 và 2020, phản ánh tâm lý hoài nghi cũng như lo ngại về tình hình an ninh tại Myanmar hiện nay.

Theo số liệu do Ủy ban Bầu cử Myanmar công bố, tính đến thời điểm hiện tại, USDP đã giành được 193 trong tổng số 209 ghế tại Hạ viện và 52 trong tổng số 78 ghế tại Thượng viện, qua đó nắm ưu thế gần như tuyệt đối trong quốc hội. USDP được thành lập năm 2010, do một cựu tướng lữ đoàn đứng đầu và quy tụ nhiều sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, từng nắm quyền trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi chính quyền quân sự tiền nhiệm giải thể.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Myanmar tiếp tục rơi vào bất ổn kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2/2021, khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel Hòa bình, hiện vẫn bị giam giữ, trong khi đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cùng nhiều lực lượng đối lập khác đã bị giải tán, khiến cục diện chính trị nghiêng hẳn về phía các lực lượng thân quân đội.

Bầu cử Myanmar bước vào vòng bỏ phiếu cuối cùng, trong bối cảnh nội chiến kéo dài và vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Ảnh: AFP.

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực trong suốt chiến dịch tranh cử và bỏ phiếu, trong khi nhiều địa bàn xung đột không nằm trong danh sách tổ chức bầu cử.

Trong bối cảnh đó, người đứng đầu chính quyền quân sự, Thống tướng Min Aung Hlaing, khẳng định quân đội sẽ tiếp tục giữ vai trò trụ cột bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia, bất kể cấu trúc chính phủ dân sự sau bầu cử có thay đổi ra sao. Hiện ông Min Aung Hlaing được cho là đang cân nhắc bổ nhiệm người kế nhiệm vị trí tổng tư lệnh, động thái được giới quan sát đánh giá là nhằm mở đường cho việc chuyển sang một vai trò thuần túy chính trị trong giai đoạn hậu bầu cử.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.