Bảo đảm trật tự đô thị tại phường Hàm Rồng: Chính quyền quyết liệt, người dân chủ động

Phường Hàm Rồng có diện tích khoảng 21km2, địa bàn rộng, nhiều tuyến giao thông, khu dân cư, khu công nghiệp và hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Để bảo đảm công tác quản lý trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), phường đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, kết hợp tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng phường Hàm Rồng xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự công cộng trên các tuyến đường.

Trong đợt cao điểm lập lại TTĐT, nhiều hộ dân tại khu đô thị ven sông Hạc đã chủ động sắp xếp lại không gian trước nhà để trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Gia đình ông Lê Trọng Lâm, ở đường 17, là một trong những hộ tích cực hưởng ứng. Sau khi được tuyên truyền, vận động, ông Lâm đã thuê xe cẩu di chuyển, sắp xếp lại bộ bàn ghế đá cùng 6 chậu cây cảnh lớn trước nhà, bảo đảm không lấn chiếm không gian vỉa hè.

Không riêng gia đình ông Lâm, nhiều hộ dân trong khu đô thị cũng tự giác thu dọn chậu hoa, cây cảnh, tháo dỡ các vật dụng đặt không đúng quy định. Những việc làm tưởng chừng nhỏ nhưng đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với việc giữ gìn không gian công cộng.

Sự chuyển biến còn thể hiện rõ tại khu vực chợ cóc Nam Sơn, gần nút giao đường Nam Sơn và Nguyễn Biểu. Trước đây, vào buổi sáng sớm, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng người bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất mỹ quan và ùn tắc giao thông cục bộ. Chợ họp từ sáng sớm, người bán bày hàng ngay sát mép đường, trong khi phương tiện của người mua dừng, đỗ tùy tiện. Đáng nói, sau nhiều lần kiểm tra, xử lý trước đây, tình trạng họp chợ tự phát vẫn tái diễn. Tuy nhiên, trong đợt cao điểm lần này, tình hình đã có chuyển biến. Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại các vị trí thường xuyên phát sinh vi phạm để tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân kinh doanh đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và dừng, đỗ phương tiện đúng quy định. Những trường hợp cố tình vi phạm bị lập biên bản, tạm giữ tang vật để xử lý.

Thống kê của UBND phường Hàm Rồng cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, Công an phường đã xử lý 584 trường hợp vi phạm hành chính, trong đó có 358 trường hợp vi phạm TTCC với tổng số tiền xử phạt hơn 183 triệu đồng. Đồng thời, thu giữ, tháo dỡ 1.613 hiện vật vi phạm, gồm 19 mái tôn, mái vẩy; 138 ô, dù, bạt che; 413 biển quảng cáo và 1.043 hiện vật khác. Riêng quý III/2026, số trường hợp bị xử lý chiếm 56% và số hiện vật thu giữ, tháo dỡ chiếm 50% tổng kết quả của cả 9 tháng.

Cùng với đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đã lập biên bản, tạm giữ 295 tang vật vi phạm; tham mưu Chủ tịch UBND phường ban hành các quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng. Đơn vị cũng sử dụng xe cẩu, ô tô vận chuyển 732 chậu hoa, cây cảnh, thùng xốp và vật dụng khác tập kết lấn chiếm vỉa hè; tháo dỡ, cắt bỏ cột chống mái che vi phạm trên các tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Phúc Chu, Bà Triệu, Thành Thái, Đình Hương... Nhờ đó, diện mạo các tuyến đường thay đổi rõ rệt, vỉa hè thoáng hơn, đường phố sạch đẹp hơn.

Những kết quả đạt được trong đợt cao điểm cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý TTĐT tại phường Hàm Rồng. Để tạo chuyển biến thực chất, bền vững, phường đã triển khai đồng bộ các giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành của người dân với tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức, với 2.658 lượt phát thanh trên hệ thống truyền thanh phường và các khu dân cư; 573 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe loa chuyên dụng; đăng tải 26 tin, bài trên cổng thông tin điện tử, fanpage và các nhóm zalo cộng đồng. Phát huy vai trò của tổ trưởng tổ dân phố, vận động 525 trường hợp, hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định về TTĐT, TTCC, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Phường đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức các đợt ra quân xử lý vi phạm trên diện rộng. Điển hình là 2 đợt ra quân hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, diễn ra từ ngày 20 đến 22/9 và từ ngày 3 đến 4/10/2026. Mỗi đợt, phường thành lập 7 tổ công tác với sự tham gia của lực lượng công an, tổ quy tắc, cán bộ khu dân cư và lực lượng an ninh cơ sở; đồng thời bố trí phương tiện phục vụ tháo dỡ, vận chuyển vật dụng vi phạm.

Từ sự chủ động của người dân đến quyết tâm của chính quyền, những chuyển biến tại Hàm Rồng đang cho thấy hướng đi tích cực trong giải quyết “bài toán” TTĐT. Tuy nhiên, lập lại TTĐT đã khó, giữ được kết quả lâu dài còn khó hơn. Xác định rõ yêu cầu này, trong những tháng cuối năm, phường Hàm Rồng chuyển trọng tâm từ ra quân theo đợt sang quản lý, hậu kiểm hằng ngày; duy trì lực lượng tuần tra, chốt trực khung giờ cao điểm tại các tuyến trọng điểm, không để tái lấn chiếm hoặc phát sinh điểm phức tạp mới. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn kết quả thực hiện với đánh giá, xếp loại thi đua. Đồng thời, phối hợp Ủy ban MTTQ phường triển khai thí điểm mô hình “Tổ dân phố 3 không” (không vi phạm vỉa hè, không xây dựng sai phép, không có tranh chấp đất đai kéo dài), từng bước nhân rộng các mô hình tự quản tuyến đường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư. Khi chính quyền kiên quyết, người dân đồng thuận và cộng đồng cùng giám sát, những tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp mới thực sự trở thành diện mạo thường ngày của đô thị.

Bài và ảnh: Việt Hương