Giữ bình yên cho mỗi mái nhà

Bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống, các mô hình, câu lạc bộ (CLB) phòng, chống bạo lực gia đình đang từng bước đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng xử đến từng hộ dân. Không chỉ kịp thời phát hiện, hóa giải những bất hòa, hoạt động của các mô hình còn khơi dậy ý thức vun đắp hạnh phúc, trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa trong mỗi người dân.

Thành viên CLB gia đình phát triển bền vững thôn Đông Đai (xã Quảng Ninh) tuyên truyền về tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

Tại thôn Đông Đai, xã Quảng Ninh, nhiều năm nay không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 86%, thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Kết quả ấy có sự đóng góp tích cực của cộng đồng trong việc vun đắp nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ.

Gia đình anh Đới Sỹ Hùng và chị Đoàn Thị Thanh là một trong những điển hình về xây dựng gia đình văn hóa ở thôn Đông Đai. Cùng chung sống trong ngôi nhà có 4 thế hệ, các thành viên luôn yêu thương, tôn trọng và chia sẻ với nhau. Nhiều năm liền, gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chị Thanh chia sẻ: “Để giữ được sự hòa thuận, các thành viên trong gia đình luôn tôn trọng, biết lắng nghe và nhường nhịn nhau. Con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. Người lớn phải làm gương cho con cháu, từ lời nói đến cách ứng xử. Đây cũng là truyền thống được gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ”.

Từ nền nếp mỗi gia đình, ý thức xây dựng cuộc sống hòa thuận tiếp tục được lan tỏa thông qua hoạt động của CLB gia đình phát triển bền vững. Hiện nay, 19/19 thôn trên địa bàn xã Quảng Ninh đều duy trì CLB, mỗi CLB có 25 - 30 thành viên. Sau sáp nhập, các CLB tiếp tục được kiện toàn, duy trì sinh hoạt. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, các CLB còn tận dụng nhóm zalo để phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các thành viên ban chủ nhiệm thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân để kịp thời tuyên truyền, vận động.

Anh Nguyễn Xuân Thuấn, trưởng thôn, thành viên Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững thôn Đông Đai, cho biết: “Muốn phòng ngừa bạo lực gia đình hiệu quả thì phải gần dân, hiểu dân và nắm được tình hình từng hộ. Khi phát hiện gia đình có mâu thuẫn, các thành viên CLB phối hợp với tổ hòa giải đến trò chuyện, phân tích để mọi người hiểu, biết nhường nhịn và ứng xử đúng mực, không để bất đồng nhỏ kéo dài thành xung đột”.

Tại thôn Sơn Phú, xã Tượng Lĩnh, CLB gia đình phát triển bền vững được thành lập mới sau sáp nhập thôn với 20 thành viên, duy trì sinh hoạt mỗi tháng một lần. Kế thừa kinh nghiệm từ CLB gia đình hạnh phúc trước đây, mô hình chú trọng tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Các buổi sinh hoạt còn là dịp để thành viên trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con, chăm sóc gia đình, phát triển kinh tế. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Một trong những cách làm được CLB chú trọng là chủ động phát hiện, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Chị Nguyễn Thị Tình, Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững thôn Sơn Phú, cho biết: Khoảng 2 - 3 năm trước, trong thôn vẫn còn tình trạng một số người uống rượu say, trở về nhà cãi vã, gây bất hòa. Để xóa bỏ bạo lực gia đình, ban chủ nhiệm CLB phối hợp với tổ hòa giải và các đoàn thể đến từng hộ gặp gỡ, phân tích, vận động để người trong cuộc nhận ra hành vi chưa đúng, điều chỉnh cách ứng xử. Với những trường hợp tái diễn, thôn tổ chức gặp gỡ, nhắc nhở tại nhà văn hóa, nâng cao ý thức và trách nhiệm trước cộng đồng. Nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động, tình trạng này từng bước được khắc phục.

Thực tế cho thấy, các CLB gia đình phát triển bền vững đã trở thành cầu nối đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử đến với người dân. Tuy nhiên, sau sắp xếp đơn vị hành chính và sáp nhập thôn, hoạt động của một số mô hình phòng, chống bạo lực gia đình có thời điểm bị gián đoạn, thậm chí không còn duy trì thường xuyên. Vì vậy, việc củng cố, kiện toàn các mô hình là yêu cầu cần thiết để công tác tuyên truyền, phòng ngừa và hỗ trợ người bị bạo lực gia đình được duy trì liên tục.

Để các mô hình, CLB hoạt động hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai xây dựng điểm các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại 4 xã: Cẩm Tú, Kim Tân, Hoằng Lộc, Tượng Lĩnh và phường Đông Sơn, với 5 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và 26 CLB gia đình phát triển bền vững. Việc củng cố các mô hình góp phần phát huy vai trò cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường gia đình bình đẳng, an toàn, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi