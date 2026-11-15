Công an xã Cẩm Tân nỗ lực xây dựng “Xã không ma túy”

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, ký cam kết từng hộ”, Công an xã Cẩm Tân đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Xã không ma túy”, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Công an xã Cẩm Tân bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ma túy.

Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, Công an xã Cẩm Tân đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, gắn với lộ trình xây dựng “Xã không ma túy”. Trên cơ sở đó, lực lượng công an xã tập trung rà soát, tổ chức tổng kiểm tra và xét nghiệm chất ma túy đối với các trường hợp trong diện quản lý, có nguy cơ cao trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Cẩm Tân và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, giám sát, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện vay vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế, sớm ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Cẩm Tân đã tổ chức 33 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 6.500 lượt người dân tham gia. Đơn vị đã đăng tải hàng trăm bài viết trên trang fanpage và các nhóm zalo ANTT, thu hút hàng nghìn lượt tương tác; tổ chức cho 100% đại diện hộ dân ký cam kết xây dựng “Xã không ma túy”, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Công tác rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với các diện nguy cơ cao, như người có tiền án, tiền sự, người mới mãn hạn tù trở về địa phương và thanh, thiếu niên có biểu hiện chậm tiến được duy trì thường xuyên.

Nhờ chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xã Cẩm Tân đã kiểm soát tốt tình hình ma túy trên địa bàn, không để phát sinh đường dây, ổ nhóm hay tụ điểm phức tạp. Công tác quản lý, lập hồ sơ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai được thực hiện đúng quy định.

Thượng tá Lê Huy Hải, Trưởng Công an xã Cẩm Tân, cho biết: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch cao điểm, huy động cán bộ, chiến sĩ ứng trực, vừa đảm bảo ANTT, vừa triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Tăng cường tuần tra vũ trang, siết chặt quản lý địa bàn, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm và tại các khu vực giáp ranh phức tạp. Xây dựng các mô hình tự quản trong công tác phòng, chống ma túy gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bài và ảnh: Xuân Cường