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Tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động tại nhà trọ

Thanh Huê
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(Baothanhhoa.vn) - Tối 28/10, Công đoàn phường Quảng Phú phối hợp với Công an phường, Phòng Văn hóa - Xã hội phường và phố Hưng Phúc tổ chức chương trình tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động tại khu nhà trọ công nhân trên địa bàn.

Tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động tại nhà trọ

Tối 28/10, Công đoàn phường Quảng Phú phối hợp với Công an phường, Phòng Văn hóa - Xã hội phường và phố Hưng Phúc tổ chức chương trình tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động tại khu nhà trọ công nhân trên địa bàn.

Tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động tại nhà trọ

Các đại biểu và đoàn viên, người lao động dự chương trình.

Tại chương trình, người lao động được tuyên truyền về tình hình an ninh, trật tự; phổ biến kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm liên quan đến ma túy, “tín dụng đen”; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn tại nơi cư trú.

Tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động tại nhà trọ

Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Phú hướng dẫn công nhân lao động quét mã QR để gửi phản ánh, kiến nghị đến Công đoàn phường.

Điểm nhấn của chương trình là Công đoàn phường triển khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người lao động thông qua mã QR. Qua đó, tạo thuận lợi để công nhân kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sinh sống, làm việc. Các kiến nghị sau khi tiếp nhận sẽ được phân loại, giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi tiến độ xử lý và phản hồi kết quả đến người lao động.

Tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động tại nhà trọ

Người lao động nêu những băn khoăn, tình huống thực tế về tội phạm công nghệ cao và lừa đảo qua mạng.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, đoàn viên, người lao động đã trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi về những vấn đề phát sinh trong đời sống, việc làm. Các ý kiến, kiến nghị được đại diện các đơn vị chuyên môn tiếp nhận, tư vấn, giải đáp và hướng dẫn cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ.

Tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động tại nhà trọ

Đại diện Công an phường Quảng Phú làm rõ các vấn đề người lao động quan tâm.

Thông qua chương trình, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ của đoàn viên, người lao động; giúp công nhân chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh, trật tự, bảo vệ bản thân và gia đình, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh tại các khu nhà trọ.

Đây cũng là dịp để tổ chức công đoàn và các cơ quan chức năng trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những vấn đề người lao động quan tâm, qua đó nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngay từ cơ sở.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Người lao động #phường #Quảng Phú #Tư vấn pháp luật #Công đoàn #đoàn viên #Chương trình #Nâng cao hiệu quả công tác #Công nhân lao động #Tội phạm công nghệ cao

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