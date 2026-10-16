Bảo đảm thông suốt các hoạt động giáo dục sau sáp nhập

Sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập là chủ trương lớn nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới. Để “gặt hái” quả ngọt từ chủ trương này ưu tiên hàng đầu là bảo đảm thông suốt các hoạt động giáo dục sau sắp xếp, từ công tác quản lý, giảng dạy đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cả thầy và trò.

Cô, trò Trường Mầm non Bút Sơn phân hiệu 2 trong giờ học.

Thực hiện chủ trương này, các địa phương, trường học trong tỉnh đã triển khai bài bản, quyết liệt theo kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và ngành chức năng. Trong quá trình thực hiện, việc hợp nhất cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự không tránh khỏi những xáo trộn ban đầu, song nhờ sự chủ động từ cấp ủy, chính quyền địa phương và ban giám hiệu các nhà trường, mọi hoạt động chuyên môn ở các nhà trường đều giữ vững nhịp độ. Tại Trường Mầm non Bút Sơn (xã Hoằng Hóa), ngay sau khi có quyết định thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Bút Sơn, Trường Mầm non Hoằng Đức 2, Trường Mầm non Hoằng Đạo và Trường Mầm non Hoằng Đồng, ban giám hiệu nhà trường đã khẩn trương rà soát toàn bộ chương trình, việc điều phối, phân công cán bộ, giáo viên cũng được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, năng lực, thế mạnh và tâm tư, nguyện vọng của từng cá nhân. “Thời gian đầu sáp nhập, khối lượng công việc hành chính và sắp xếp lại đội ngũ là rất lớn. Tuy nhiên, quan điểm chỉ đạo của nhà trường là mọi thay đổi về tổ chức đều phải lấy học sinh làm trung tâm. Chúng tôi tập trung ổn định nếp sống học đường, thống nhất quy chế chuyên môn giữa các phân hiệu và phân công cán bộ, giáo viên hợp lý để giáo viên yên tâm cống hiến, học sinh không bị bỡ ngỡ” - Cô giáo Lê Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bút Sơn chia sẻ.

Trong giai đoạn đầu của quá trình sắp xếp, sáp nhập, cùng với việc duy trì tốt các hoạt động dạy và học, việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng phương thức quản lý chung và phân công chuyên môn là yêu cầu quan trọng. Trong đó, các nhà trường đặc biệt chú trọng ổn định giáo viên chủ nhiệm, đồng thời điều tiết đội ngũ giáo viên bộ môn hài hòa giữa các phân hiệu, hạn chế tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Thầy giáo Nguyễn Công Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Sầm Sơn 2 (phường Nam Sầm Sơn) cho biết: “Ưu tiên hàng đầu của nhà trường là chuẩn hóa quy trình quản lý và xây dựng một tập thể đoàn kết. Về mặt chuyên môn, chúng tôi lấy đội ngũ giáo viên chủ nhiệm làm trụ cột để giữ vững kỷ cương, nếp sống học đường. Đồng thời điều phối hợp lý lực lượng giáo viên bộ môn nhằm phát huy tối đa năng lực dạy học. Sự đồng bộ này bảo đảm tính công bằng giữa các lớp, giúp mọi hoạt động giáo dục vận hành suôn sẻ, ổn định ngay từ những ngày đầu sắp xếp, sáp nhập”.

Không dừng lại ở khâu quản lý, từ chủ trương sắp xếp, sáp nhập, các nhà trường đã nhanh chóng tái cấu trúc và điều tiết linh hoạt các nguồn lực hiện có, đặc biệt là trang thiết bị dạy học. Mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, song các thiết bị công nghệ, công cụ thí nghiệm đã được đưa vào khai thác tối đa, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu hay thiết bị xuống cấp do ít sử dụng. Giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu suất đầu tư công và hiện đại hóa không gian học tập, mà còn tạo nền tảng vững chắc để giáo viên các phân hiệu tăng cường sinh hoạt chuyên môn, lan tỏa tri thức và đồng bộ hóa chất lượng giảng dạy.

Được biết, trước khi thực hiện sắp xếp, trên địa bàn tỉnh có 1.932 cơ sở giáo dục, với 615 điểm trường lẻ. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 766 trường chính, 1.194 phân hiệu và 556 điểm trường lẻ (giảm 1.166 trường, tương ứng giảm 60,4%; số điểm trường lẻ giảm 59 điểm, tương ứng giảm 9,6%). Đáng chú ý, ngay sau khi sắp xếp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý, duy trì nền nếp và triển khai các hoạt động chuyên môn, bảo đảm hoạt động giáo dục được thực hiện thường xuyên, liên tục, thống nhất, không bị gián đoạn. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay các cơ sở giáo dục sau sắp xếp cơ bản ổn định tổ chức, duy trì nền nếp quản lý, dạy học và các hoạt động giáo dục; việc sắp xếp trường chính, phân hiệu, điểm trường được thực hiện gắn với yêu cầu bảo đảm hoạt động giáo dục liên tục, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Bảo đảm các hoạt động giáo dục vận hành trơn tru, hiệu quả sau sắp xếp không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới sự phát triển bền vững của mỗi nhà trường và toàn ngành giáo dục trong giai đoạn mới. Mục tiêu cuối cùng của quá trình sắp xếp là xây dựng một hệ thống giáo dục công lập tinh gọn nhưng không làm giảm cơ hội học tập của người dân cùng với đó là không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ nhà giáo, học sinh trong giảng dạy và học tập. Chỉ khi tinh gọn bộ máy đi liền với việc nâng cao chất lượng giáo dục thì sự sắp xếp mới thực sự mang lại giá trị cốt lõi, biến những thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức thành động lực bứt phá.

Bài và ảnh: Lê Phong