Bank of America bị phạt 1,2 tỷ USD với cáo buộc vi phạm chống rửa tiền

Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo áp dụng khoản phạt 1,2 tỷ USD đối với Ngân hàng Bank of America (BofA), với cáo buộc ngân hàng này nhiều lần vi phạm các quy định về chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, BofA đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo và kiểm soát đối với những giao dịch đáng ngờ có tổng trị giá hơn 5 tỷ USD, liên quan đến các tổ chức bị nghi thuộc mạng lưới rửa tiền của nước ngoài và các hoạt động tài chính bất hợp pháp dọc biên giới phía Nam nước Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh các tổ chức tài chính giữ vai trò tuyến đầu trong việc bảo vệ nền kinh tế và an ninh quốc gia. Ông cảnh báo việc một ngân hàng có quy mô lớn như BofA lơ là nghĩa vụ chống rửa tiền có thể khiến toàn bộ hệ thống tài chính Mỹ đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng từ các hoạt động bất hợp pháp.

Theo phân tích của báo Financial Times (FT), thông báo xử phạt được đưa ra chỉ một ngày trước khi BofA công bố kết quả kinh doanh quý III, có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến ngân hàng này.

Trong tuyên bố phản hồi, BofA cho biết khoản chi phí 1,2 tỷ USD sẽ được hạch toán vào kết quả kinh doanh quý III, dự kiến công bố ngày 14/10, khiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu giảm 17 xu. Ngân hàng khẳng định cam kết giải quyết các vấn đề được cơ quan quản lý tài chính nêu ra, đồng thời cho biết đã đầu tư hàng chục tỷ USD và bố trí hàng nghìn nhân sự để đấu tranh chống tội phạm tài chính.

Thời gian gần đây, Chính phủ Mỹ tăng cường các biện pháp trấn áp hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền, trong bối cảnh các vấn đề an ninh liên quan đến Trung Quốc và khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ được chú trọng. Theo FT, động thái xử phạt BofA nằm trong xu hướng gia tăng sức ép của cơ quan chức năng đối với lĩnh vực tài chính Mỹ.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã phạt American Express 350 triệu USD vì cáo buộc để xảy ra các giao dịch rửa tiền trị giá 13 tỷ USD trong hơn một thập kỷ.

Thúy Hà