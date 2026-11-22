Chỉ thị số 15/CT-UBND đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thanh Hóa Thời sự 09:13 22/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/10/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng...

Dệt tình đoàn kết bằng sức mạnh văn hóa Văn hóa - Giải trí 08:26 22/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nhìn những dòng bình luận của khán giả trong cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S dành cho MV “Vô lượng kiếp” của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, thấy lòng ấm áp. Bởi lẽ, dường như ở bất cứ dân tộc nào, con người cũng luôn mong muốn những giá...

Nghị quyết 59/2026/QH16: Doanh nghiệp được ưu đãi thuế, người dân thêm cơ hội phát triển du lịch Thời sự 17:43 21/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 59/2026/QH16 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, người dân và hợp tác xã. Các chính sách tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, ưu đãi thuế, hỗ trợ...