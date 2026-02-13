Bãi bỏ các quy định về tiêu chuẩn khí thải giao thông - bước đảo ngược chính sách khí hậu sâu rộng nhất của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố bãi bỏ các quy định liên bang về tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông, đánh dấu bước đảo ngược chính sách khí hậu sâu rộng nhất của chính quyền ông từ trước đến nay.

Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) Lee Zeldin phát biểu trong khi Tổng thống Donald Trump theo dõi tại Nhà Trắng ngày 12/2/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu khi công bố quyết định ngày 12/2, ông Trump cho rằng trong thời gian áp dụng các quy định dưới thời chính quyền tiền nhiệm, giá xe mới và xe đã qua sử dụng tăng hơn 22%, trong khi không mang lại tác động môi trường đáng kể. Ông chỉ trích đây là chính sách gây tổn hại cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ và người tiêu dùng.

Theo thông báo, quyết định có hiệu lực ngay lập tức, bao gồm việc hủy bỏ “phát hiện gây nguy hiểm” – kết luận khoa học được thông qua năm 2009 cho phép Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) điều chỉnh khí nhà kính theo Clean Air Act. Trên cơ sở kết luận này, EPA từng áp đặt các giới hạn đối với khí CO2, methane và các loại khí giữ nhiệt khác phát thải từ phương tiện giao thông, nhà máy điện và nhiều ngành công nghiệp.

Quyết định mới cho phép Chính quyền Trump ban hành các quy định kiểm soát khí thải từ ô tô cũng như các ngành công nghiệp. Ảnh:AP.

Việc bãi bỏ đồng nghĩa với chấm dứt các tiêu chuẩn khí thải nhà kính áp dụng cho các dòng xe và động cơ sản xuất trong giai đoạn 2012–2027, cũng như loại bỏ các yêu cầu về đo lường, báo cáo, chứng nhận và tuân thủ tiêu chuẩn phát thải liên bang đối với các hãng sản xuất ô tô.

Cựu Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích quyết định này, cảnh báo rằng việc đảo ngược kết luận khoa học có thể khiến người dân Mỹ kém an toàn và kém khỏe mạnh hơn, đồng thời làm suy yếu nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu. Ông cho rằng động thái trên chủ yếu mang lại lợi ích cho ngành nhiên liệu hóa thạch.

Theo giới phân tích, việc hủy bỏ “phát hiện gây nguy hiểm” sẽ làm thay đổi đáng kể nền tảng pháp lý của chính sách khí hậu liên bang. Tuy nhiên, tác động trước mắt có thể chưa mở rộng đến các nguồn phát thải cố định như nhà máy điện.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định châu Âu không cần phải thu hẹp các cam kết khí hậu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông nhấn mạnh việc duy trì Thỏa thuận Xanh và chương trình nghị sự khí hậu cần song hành với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời cho rằng từ bỏ mục tiêu khí hậu sẽ là một “sai lầm chiến lược”.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.