Australia tách dự luật kiểm soát súng khỏi các quy định về phát ngôn thù hận

Ngày 17/1, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, Chính phủ Công đảng sẽ tách các đề xuất siết chặt kiểm soát súng khỏi dự luật liên quan đến ngôn từ thù hận, thừa nhận rằng các quy định về kích động thù hận chủng tộc hiện không đủ sự ủng hộ để được thông qua tại Thượng viện.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: AJN

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Albanese xác nhận Chính phủ sẽ không tiếp tục thúc đẩy các điều khoản về kích động thù hận chủng tộc được xây dựng sau vụ tấn công nhằm vào một lễ kỷ niệm Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại Sydney hồi tháng 12. Theo ông Albanese, các quy định này “không nhận được sự ủng hộ của Thượng viện trong hình thức hiện tại”.

Quyết định được đưa ra sau khi phe đối lập Liên đảng và đảng Xanh cùng tuyên bố không ủng hộ gói luật tổng thể. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Xanh, bà Larissa Waters, cho biết đảng này sẵn sàng ủng hộ các biện pháp tăng cường quản lý việc sở hữu và nhập khẩu súng nếu được tách riêng.

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự luật mới về kiểm soát súng vào ngày 21/1, sau phiên họp đặc biệt dành để tưởng niệm 15 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công do các phần tử cực đoan truyền cảm hứng thực hiện. Dự luật này bao gồm việc triển khai chương trình mua lại súng quy mô lớn trên toàn quốc, thắt chặt các quy định và chế tài đối với việc nhập khẩu vũ khí nguy hiểm, đồng thời hình sự hóa các nội dung trực tuyến liên quan đến việc chế tạo súng và chất nổ.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự luật mới về kiểm soát súng vào ngày 21/1. Ảnh minh họa: malaymail

Ngoài ra, các cơ quan tình báo, trong đó có Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO), sẽ phải tiến hành kiểm tra lý lịch hình sự khi cá nhân nộp đơn xin cấp giấy phép sử dụng súng.

Chính phủ Công đảng cũng cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự luật riêng biệt nhằm trao quyền cho nhà chức trách cấm các nhóm cực đoan, bao gồm các tổ chức tân phát xít và tổ chức Hồi giáo Hizb ut-Tahrir, cũng như từ chối hoặc hủy thị thực đối với những cá nhân có quan điểm cực đoan.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Sussan Ley chỉ trích cách tiếp cận của Chính phủ, cho rằng các đề xuất lập pháp được chuẩn bị thiếu thuyết phục. Lãnh đạo đảng Xanh, bà Larissa Waters Bà kêu gọi Chính phủ xây dựng lại toàn bộ khung pháp lý về ngôn từ thù hận trong thời gian tới, với mục tiêu bảo đảm sự bảo vệ bình đẳng trước mọi hình thức phân biệt đối xử.

Lê Hà.

Nguồn: The Guardian.