Anh: IRGC gần như chắc chắn đứng sau âm mưu nhắm vào RAF Fairford

Chính phủ Anh cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần như chắc chắn đứng sau âm mưu nhắm vào căn cứ không quân RAF Fairford, đồng thời áp đặt trừng phạt đối với hai công dân Iran. Tehran bác bỏ mọi liên quan và tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra của Anh.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 12/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho rằng, vụ việc gần căn cứ không quân RAF Fairford, miền Nam nước Anh, nhiều khả năng được phối hợp từ Iran và gần như chắc chắn do IRGC chỉ đạo. Ông tuyên bố London sẽ tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn những mối đe dọa bị cho là có liên quan đến Iran, bao gồm trấn áp các mạng lưới tội phạm, các nguồn tài trợ và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband cho rằng, nước này áp đặt trừng phạt đối với hai công dân Iran vì vai trò bị cáo buộc trong việc tạo điều kiện hoặc tham gia các hoạt động thù địch nhân danh chính quyền Tehran. Tuy nhiên, ông không nêu danh tính hai người này trong tuyên bố.

Vụ việc xảy ra gần căn cứ RAF Fairford vào rạng sáng 27/9, khi 5 người đàn ông Anh ở độ tuổi 20 bị bắt giữ do bị nghi liên quan đến khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật về chất nổ. Cảnh sát cho biết đã phát hiện xăng trong 3 chiếc xe tải liên quan đến các nghi phạm, nhưng không tìm thấy chất nổ. Những người này sau đó được tại ngoại trong khi cuộc điều tra tiếp tục.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Anh Ali Mousavi ngày 12/10 đã gặp Bộ trưởng phụ trách Trung Đông của Anh Stephen Doughty, kiên quyết bác bỏ cáo buộc Tehran có liên quan, đồng thời kêu gọi London không đưa ra những tuyên bố thiếu căn cứ. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, ông Mousavi cho biết, Tehran sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra của Anh.

Động thái của London diễn ra sau khi 29 quốc gia, trong đó có Anh, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand và nhiều nước châu Âu, ra tuyên bố chung lên án những hành động bị cáo buộc do Iran hậu thuẫn nhằm đe dọa, gây sức ép hoặc gây tổn hại cho người dân trên lãnh thổ các nước này thông qua lực lượng ủy nhiệm và các phương thức khác.

Căn cứ RAF Fairford, cách London khoảng 160 km về phía Tây, là một cơ sở quan trọng được máy bay ném bom Mỹ sử dụng trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran kể từ ngày 28/2/2026. Đầu tháng 10, Mỹ đã rút một số máy bay ném bom B-52 và B-1 khỏi căn cứ. Theo các quan chức Mỹ, quyết định này xuất phát từ lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở quân sự nói trên.

Tuy nhiên, các cáo buộc liên quan đến vụ việc tại RAF Fairford vẫn chưa được làm rõ. Tehran tiếp tục phủ nhận trách nhiệm, trong khi cuộc điều tra của phía Anh vẫn đang được tiến hành.

Thu Uyên