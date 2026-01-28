Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa tổ chức hội nghị khách hàng năm 2026

Ngày 28/1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa) tổ chức hội nghị khách hàng năm 2026.

Ông Phan Văn Phòng, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025 là một năm bứt phá của Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa khi đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ khi thành lập. Đến nay, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt 19.739 tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 22.916 tỷ đồng. Hệ thống mạng lưới hoạt động ngày càng mở rộng với 20 chi nhánh, phòng giao dịch và các kênh giao dịch số; đang có quan hệ giao dịch với 298 nghìn khách hàng tiền gửi và hơn 66 nghìn khách hàng vay vốn; quy mô hoạt động chiếm gần 10% thị phần các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Song hành với hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa luôn quan tâm triển khai các giải pháp chia sẻ khó khăn với nền kinh tế như miễn giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh.

Từ năm 2019 đến nay, ngân hàng cũng đã đóng góp gần 50 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa trao thưởng cho khách hàng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Agribank Bắc Thanh Hoá trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác của khách hàng, đối tác. Đồng thời cam kết, bước sang năm 2026 ngân hàng sẽ tiếp tục lấy khách hàng là trung tâm, nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ; đơn giản hóa mọi quy trình giao dịch, tăng cường chuyển đổi số cũng như gia tăng các gói vay ưu đãi lãi suất; tổ chức thêm các chương trình tiết kiệm dự thưởng, khuyến mại sản phẩm dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch tài chính ngân hàng của người dân. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính vững chắc, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Khách hàng Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa trúng giải nhất chương trình tiết kiệm dự thưởng.

Nhân dịp này, Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã tổ chức trao thưởng cho các khách hàng trúng thưởng Chương trình "Tiết kiệm hôm nay - Rinh ngay quà tặng”. Chương trình được Agribank triển khai trên toàn hệ thống từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 6/1/2026. Tại Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã có 26 khách hàng may mắn trúng giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng; 1 giải nhì; 3 giải ba và 21 giải khuyến khích.

Thanh Thảo