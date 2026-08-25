Ả Rập Xê Út – Pháp ký loạt thỏa thuận về quốc phòng, AI, đầu tư và cơ sở hạ tầng

Ả Rập Xê Út và Pháp ký loạt thỏa thuận về quốc phòng, trí tuệ nhân tạo (AI), đầu tư và cơ sở hạ tầng, đồng thời tái khẳng định ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao cho những vấn đề khu vực.

Tổng thống Emmanuel Macron và Thái tử Mohammed bin Salman. Ảnh: France 24.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của Thái tử Mohammed bin Salman, ngày 24/8, Ả Rập Xê Út và Pháp đã ký nhiều thỏa thuận về quốc phòng, AI, công nghệ lượng tử, đầu tư, du lịch và cơ sở hạ tầng. Các thỏa thuận được ký sau cuộc hội đàm giữa Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Emmanuel Macron tại Paris.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về công nghệ mới nổi, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, AI và đào tạo quân sự. Hai nước cũng ký bản ghi nhớ về AI, công nghệ lượng tử và gia hạn hợp tác phát triển khu vực AlUla của Ả Rập Xê Út đến năm 2035.

Ả Rập Xê Út và Pháp ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine. Ảnh: ABC News.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai nước cũng ra tuyên bố chung về một loạt vấn đề khu vực. Riyadh và Paris tái khẳng định ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine trên cơ sở đường biên giới năm 1967, phản đối việc mở rộng khu định cư và bạo lực của người định cư Israel, đồng thời kêu gọi ngừng bắn bền vững và bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở tại Gaza.

Liên quan đến Lebanon, hai bên kêu gọi thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Israel rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Lebanon. Đối với Iran, hai nước ủng hộ giải pháp đàm phán cho vấn đề hạt nhân của Tehran, đồng thời kêu gọi Iran nối lại hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tại Syria, Riyadh và Paris cam kết thúc đẩy ổn định và phục hồi kinh tế, đồng thời hoan nghênh việc thành lập Hội đồng Doanh nghiệp chung Ả Rập Xê Út - Syria - Pháp nhằm tăng cường hợp tác kinh tế.

Các thỏa thuận và tuyên bố đạt được trong chuyến thăm được xem là bước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Ả Rập Xê Út và Pháp, đồng thời thể hiện nỗ lực của hai nước trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, công nghệ, quốc phòng và phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh tại Trung Đông.

Minh Phương

Nguồn: TRT, AA, Arab News.