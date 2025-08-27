77 xã có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, trong 6 giờ tới, khu vực Thanh Hóa khả năng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 20mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên địa bàn nhiều xã.

Trong 24h vừa qua (từ 1h ngày 26/8 đến 1h ngày 27/8), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như sau: Thanh Tân 110mm, Hà Trung 96,8mm, Yên Mỹ 78,6mm, Yên Thắng 77mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy hiện trạng độ ẩm đất của một số khu vực đã gần đạt bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Thanh Hóa

Cảnh báo trong khoảng 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ rất cao xảy ra trên địa bàn các xã: Mường Lát, Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý, Nhi Sơn, Phù Nhi, Quang Chiểu, Mường Chanh; Quan Sơn, Sơn Thuỷ, Na Mèo, Mường Mìn, Sơn Điện, Trung Hạ, Tam Lư, Tam Thanh; Hồi Xuân, Trung Sơn, Trung Thành, Phú Lệ, Phú Xuân, Hiền Kiệt, Nam Xuân, Thiên Phủ; Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Quý Lương, Điền Lư, Thiết Ống, Điền Quang, Điền Lư, Văn Nho; Văn Phú, Đồng Lương, Yên Thắng, Yên Khương, Linh Sơn, Giao An, Thường Xuân, Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Xuân Chinh; Như Xuân, Thượng Ninh, Thanh Quân, Thanh Phong, Hoá Quỳ, Xuân Bình; Như Thanh, Xuân Du, Mậu Lâm, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ; Thạch Quảng, Thành Vinh, Thạch Bình, Vân Du, Kim Tân, Ngọc Trạo; Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Thạch, Cẩm Tân, Cẩm Vân; Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy: cấp 1.

NM