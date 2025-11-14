Campuchia -Thái Lan mở kênh đối thoại, tránh nguy cơ xung đột

Tối 13/11, giữa lúc căng thẳng biên giới leo thang,Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết theo đuổi giải pháp hòa bình cho tranh chấp biên giới giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc xử lý bất đồng thông qua đối thoại sẽ góp phần bảo đảm ổn định và an ninh của toàn khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã điện đàm với thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul về vấn đề biên giới. Ảnh: PLO

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, ông đã điện đàm với thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul để trao đổi về tiến độ triển khai các nỗ lực hòa bình sau vụ việc mới xảy ra dọc biên giới. Thủ tướng Anwar cho biết lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã đưa ra các phản hồi tích cực, đồng thời tái khẳng định cam kết theo đuổi giải pháp hòa bình trên cơ sở những thỏa thuận nhất trí trong Tuyên bố chung Kuala Lumpur. Ông nhấn mạnh Malaysia coi trọng việc củng cố tình hữu nghị và duy trì lệnh ngừng bắn, trên nền tảng thỏa thuận đạt được tại Kuala Lumpur tháng trước.

Người đứng đầu Chính phủ Malaysia cũng khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục vai trò trung gian, hỗ trợ các bên xây dựng lộ trình hướng tới hòa bình bền vững. Theo ông, ổn định dọc tuyến biên giới là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì môi trường hòa bình trong khu vực.

Lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đánh giá cao lập trường của Malaysia, cũng như trách nhiệm của Kuala Lumpur không chỉ với tư cách Chủ tịch ASEAN 2025 mà còn với vai trò một người bạn, một láng giềng gần gũi luôn hướng tới mục tiêu hòa bình.

Trả lời truyền thông Thái Lan ngày 13/11, Ngoại trưởng Sihasak thừa nhận vòng căng thẳng mới giữa Thái Lan và Campuchia đang gây quan ngại nghiêm trọng, song khẳng định cánh cửa ngoại giao vẫn mở để đạt được hòa bình. Ông cho biết quyết định đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Phnom Penh xuất phát từ việc “các cam kết chưa được tôn trọng”, đồng thời nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ bền vững khi mọi bên tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận đã ký.

Trong diễn biến liên quan, theo Khmer Times, Chính phủ Campuchia ngày 14/11 kêu gọi Liên hợp quốc cử đoàn điều tra độc lập về vụ nổ súng “không bị khiêu khích” của quân đội Thái Lan tại làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey ngày 12-11, khiến 1 dân thường thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng. Động thái được đưa ra sau khi Phnom Penh phối hợp cùng nhóm quan sát ASEAN mở cuộc điều tra hiện trường và sơ tán người dân khỏi khu vực biên giới để tránh nguy hiểm.

Lê Hà

Nguồn: The Nation Thailand, Bloomberg