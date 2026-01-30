“Xuân Biên phòng - ấm lòng dân biển"

“Xuân Biên phòng - ấm lòng dân biển"

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí xuân lan tỏa nơi vùng biển Hoằng Tiến, Hoằng Thanh. Không khí tại hội trường Đảng ủy xã Hoằng Tiến trở nên ấm áp hơn bởi chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển” do Đồn Biên phòng Hoằng Trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành tổ chức vào chiều 30/1.

Chương trình văn nghệ tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển”.

Vào mỗi dịp tết đến xuân về, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển” mang tinh thần sẻ chia, gắn bó của người lính Biên phòng với Nhân dân vùng biển, nơi các anh đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên tuyến đầu Tổ quốc. Chương trình góp phần chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng và các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” trên địa bàn hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 suất quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách; trao quà, học bổng cho 7 học sinh đang được Đồn Biên phòng Hoằng Trường nhận đỡ đầu. Những món quà ấy là tấm lòng của những người lính biên phòng, do chính các anh đóng góp và kêu gọi sự hỗ trợ, đồng hành từ các đơn vị, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, hội doanh nghiệp, hiệp hội... với tổng giá trị chương trình gần 90 triệu đồng.

Trong số những học sinh nhận quà, có em hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, cha mẹ làm nghề biển thu nhập bấp bênh, việc học phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ, động viên của gia đình và cộng đồng. Những phần quà đầu xuân vì thế không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên để các em thêm vững tin, tiếp tục nỗ lực trên con đường học tập.

Những suất quà tết được trao tặng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng biển.

Em Bùi Thị Nga, học sinh lớp 7A Trường THCS Hoằng Phụ - một trong những học sinh được Bộ đội Biên phòng Hoằng Trường giúp đỡ trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, chia sẻ: “Em rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các chú bộ đội Đồn Biên phòng Hoằng Trường. Em sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, chăm học để không phụ lòng của bố mẹ, thầy cô và các chú bộ đội".

Ở hàng ghế phía dưới hội trường, nhiều người dân lớn tuổi, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trân trọng phần quà mà Bộ đội Biên phòng, các tấm lòng hảo tâm trao tặng. Bà Nguyễn Thị Sanh, thuộc hộ nghèo, ở thôn 4, xã Hoằng Tiến xúc động khi nhận suất quà tết. Sự quan tâm của địa phương, của bộ đội biên phòng, của các đơn vị hảo tâm trở nên thật ý nghĩa với bà cũng như với nhiều hộ còn khó khăn trên địa bàn xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh trong những ngày tết đến xuân về.

Bà Nguyễn Thị Sanh, thuộc hộ nghèo, ở thôn 4, xã Hoằng Tiến đến dự chương trình và nhận quà tết của bộ đội biên phòng.

Xen kẽ trong chương trình là các tiết mục văn hóa, văn nghệ, giao lưu do cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện. Những lời ca, tiếng hát mộc mạc, mang âm hưởng mùa xuân đã góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết, giữa người lính Biên phòng với bà con Nhân dân. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, chính quyền địa phương và Nhân dân cùng tham gia, cùng sẻ chia, góp phần tạo nên không khí tết đầm ấm, nghĩa tình nơi vùng biển.

Trước đó, ngày 29/1, Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo trên địa bàn hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh. Hoạt động được người dân nhiệt tình hưởng ứng, góp phần chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng khó khăn trong thời điểm cuối năm.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, lãnh đạo địa phương khẳng định “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển” là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng Biên phòng trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống Nhân dân vùng biên giới biển. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, chương trình góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Hoằng Trường tặng quà các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hoằng Trường, Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn, Đồn Trưởng mong muốn cán bộ, Nhân dân hai xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động và bằng các giải pháp thiết thực, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Hoằng Trường trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui xuân, đón tết đầm ấm.

Chương trình khép lại, nhưng dư âm còn đọng trong ánh mắt, nụ cười của bà con Nhân dân và các em học sinh được nhận quà. Với người lính Biên phòng Hoằng Trường, đó cũng chính là động lực để các anh tiếp tục gắn bó với địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và chăm lo cho cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Bà và ảnh: Ngọc Huấn