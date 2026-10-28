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Xem xét giảm giá điện từ 1/11, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương rà soát phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 đến hết tháng 3/2027.

Xem xét giảm giá điện từ 1/11, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương rà soát phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 đến hết tháng 3/2027.

Xem xét giảm giá điện từ 1/11, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Ngày 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Dự họp có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tư pháp; Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sau khi nghe báo cáo của EVN, Bộ Tài chính và ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng có ý kiến như sau:

EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 theo đúng quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và pháp luật liên quan nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp; báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Bộ Công Thương chủ trì có ý kiến đối với phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN để đáp ứng tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11/2026; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/11/2026.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/xem-xet-giam-gia-dien-tu-111-giam-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-xang-ve-0-post1144633.vnp

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