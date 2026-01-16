Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh theo yêu cầu mới

Ngay khi vận hành hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc ổn định tổ chức bộ máy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, các xã, phường còn chú trọng đến công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhiệm vụ này được thực hiện trên tinh thần kế thừa giá trị văn hóa truyền thống cũng như yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới.

Hoạt động văn nghệ của người dân xã Thanh Kỳ góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Tại xã Thanh Kỳ, sau khi được thành lập theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được chính quyền địa phương triển khai theo hướng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với xây dựng nếp sống văn minh. Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ Đặng Hồng Sơn cho biết: "Ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thanh Kỳ xác định việc xây dựng đời sống văn hóa mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để gắn kết cộng đồng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, cùng với việc kiện toàn ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã đã phát động sâu rộng phong trào với các nội dung, tiêu chí theo yêu cầu mới đến các khu dân cư, cơ quan, đơn vị trong toàn xã. Nhờ sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng tinh thần đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn xã vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Hiện, 100% thôn trên địa bàn xã đều có quy ước, hương ước và được bổ sung phù hợp với yêu cầu mới. Các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế đều thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công sở, xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện. Đặc biệt, các hoạt động cưới, tang, lễ hội được tổ chức tiết kiệm, văn minh, đúng quy định. Mô hình “Ngày chủ nhật xanh” được duy trì hiệu quả, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tại các xã: Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Thiệu Trung; các phường: Hạc Thành, Quảng Phú... phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng được triển khai sâu rộng sát với thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và gắn với mục tiêu xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong “kỷ nguyên số”. Các địa phương đã tăng cường vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân phát huy nội lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng bộ, hiện đại. Nhiều khu dân cư đã thành lập tổ an ninh tự quản; tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, xây dựng bộ quy ước tại khu dân cư; đồng thời, duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ văn nghệ, thể thao... Đặc biệt, công tác tuyên truyền, thực hiện quy tắc ứng xử ở các cơ quan, đơn vị được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức; việc ứng dụng công nghệ, các nền tảng truyền thông số để các chuẩn mực văn hóa ứng xử ngày càng đi vào đời sống xã hội, nhất là thế hệ trẻ được tăng cường. Đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục chuyển biến rõ nét. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Dũng, phố Thành Yên, phường Quảng Phú, những năm gần đây các đám hiếu, đám hỷ trên địa bàn phố được người dân tổ chức gọn nhẹ, không ăn uống linh đình và kéo dài như trước. Đặc biệt, tình trạng căng phông rạp dài ngày, lấn chiếm lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông trên các tuyến phố chính gần như được chấm dứt, góp phần làm cho bộ mặt đô thị thông thoáng, sạch đẹp.

Không phải ngẫu nhiên mà ở khắp các xã, phường trong tỉnh, nếp sống văn hóa, văn minh ngày càng thể hiện rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. Đằng sau những đổi thay ấy là sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội; sự hưởng ứng tích cực của mỗi gia đình, mỗi người dân ở khắp các vùng, miền trong tỉnh. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025, toàn tỉnh có 85,4% đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 84,7% thôn, khu phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”... Đây là nền tảng quan trọng để hình thành và nuôi dưỡng các giá trị văn hóa, hướng tới lối sống chuẩn mực của mỗi công dân trong “kỷ nguyên số”.

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của xã hội hiện đại, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh không chỉ là mục tiêu, mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi người dân. Đối với các cơ quan, đơn vị, mục tiêu xuyên suốt là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, tận tình, thân thiện.

Bài và ảnh: Phong Sắc