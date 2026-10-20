Xã Hoằng Phú lấy đúng hạn làm “thước đo” giải quyết thủ tục hành chính

Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ, xã Hoằng Phú chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), trong đó tiến độ xử lý hồ sơ được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng. Việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đã, đang góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Phú.

Ông Lê Văn Mạnh ở thôn Phú Thượng là một trong những người dân thực hiện thủ tục hành chính thông qua hình thức trực tuyến. Ngày 30/9, ông được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn các bước nộp hồ sơ trực tuyến để thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện có sai sót. Đến ngày 7/10, ông đã nhận được kết quả. Ông Mạnh cho biết: “Tôi rất hài lòng vì được hướng dẫn cụ thể, thủ tục thuận tiện, không phải đi lại nhiều lần”.

Theo báo cáo của UBND xã Hoằng Phú, từ ngày 1/1 - 29/9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 8.560 hồ sơ. Trong đó, 8.527 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn; 28 hồ sơ đang được giải quyết trong hạn; không có hồ sơ phải chờ bổ sung. Cùng với duy trì tiến độ giải quyết hồ sơ, xã Hoằng Phú chú trọng nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong tổng số 8.560 hồ sơ tiếp nhận, có 8.532 hồ sơ trực tuyến và 28 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đạt 99,6%, vượt chỉ tiêu được giao.

Để đạt kết quả trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện các bước nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Với những người chưa quen thao tác trên môi trường điện tử, cán bộ hỗ trợ trực tiếp việc chuẩn bị thành phần hồ sơ, hướng dẫn quy trình và cách theo dõi quá trình giải quyết. Việc hỗ trợ được gắn với từng thủ tục cụ thể, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cũng được thể hiện qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 99,23%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 96,26%. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tỷ lệ cấp kết quả điện tử đều đạt 100%.

Cùng với hỗ trợ xử lý hồ sơ, số hóa thành phần hồ sơ và cấp kết quả điện tử đã góp phần phục vụ công tác quản lý, tra cứu, lưu trữ thông tin. Để bảo đảm quy trình vận hành thông suốt, các khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả được phối hợp đồng bộ, dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Phú: UBND xã đã chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, số hóa, ký số thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đầy đủ, chính xác theo quy định. Trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đã vượt chỉ tiêu dịch vụ công do UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế. Một số cán bộ, công chức chậm trễ trong tham mưu xử lý hoặc cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ; hệ thống phần mềm có lúc gặp lỗi, có thời điểm xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát quy trình, nâng cao trách nhiệm trong phối hợp xử lý đối với trung tâm, đồng thời khắc phục những bất cập trong quá trình vận hành hệ thống.

Phát huy kết quả đạt được, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Phú đã, đang chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận thông qua xây dựng quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân chủ động nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; tập trung khắc phục tình trạng chậm trễ trong xử lý, cập nhật kết quả; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận và hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục...

Bài và ảnh: Hoài Anh