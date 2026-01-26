Xã Hậu Lộc khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh

Sáng 26/1, xã Hậu Lộc tổ chức hội nghị tuyên dương và trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hậu Lộc luôn có chính sách quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn và nhiều năm liên tiếp đạt được thành tích nổi bật.

Trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2025-2026, toàn xã có 82 học sinh đoạt giải. Trong đó có 7 giải Nhất, 23 giải Nhì, 24 giải Ba, 28 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, trường khối THCS xếp thứ 3 toàn tỉnh về điểm trung bình theo số học sinh dự thi (sau đơn vị phường Hạc Thành và xã Thọ Xuân) và xếp thứ 5 toàn tỉnh về điểm trung bình theo số học sinh tối đa.

Trường THPT Hậu Lộc 2 xếp thứ 25 và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hậu Lộc xếp thứ 9 toàn tỉnh.

Đồng chí Trịnh Cao Sơn, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Cao Sơn, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các em học sinh và các thầy cô giáo đã đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Đồng chí khẳng định, thành tích này không chỉ là sự nỗ lực của các em học sinh mà còn là công lao to lớn của các thầy, cô giáo trong công tác giảng dạy, đã động viên, khích lệ và khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh. Đây cũng là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Đồng chí mong rằng các thầy, cô giáo và các em học sinh tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục gặt hái nhiều thành tích xuất sắc, đưa ngành giáo dục của xã ngày càng vươn xa và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và xã Hậu Lộc trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Đại diện lãnh đạo xã Hậu Lộc trao thưởng cho học sinh đoạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Đại diện lãnh đạo xã Hậu Lộc trao thưởng cho học sinh đoạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Hậu Lộc đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Nguyễn Đạt