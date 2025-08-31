(Baothanhhoa.vn) - Chiều 31/8, xã Định Hòa đã đồng loạt tổ chức chi trả quà tặng cho toàn bộ Nhân dân trong xã tại 22 điểm nhà văn hóa thôn với số tiền hơn 2,85 tỷ đồng.

Xã Định Hòa huy động cán bộ về tận thôn phát quà 2/9 cho Nhân dân

Chiều 31/8, xã Định Hòa đã đồng loạt tổ chức chi trả quà tặng cho toàn bộ Nhân dân trong xã tại 22 điểm nhà văn hóa thôn với số tiền hơn 2,85 tỷ đồng.

Người dân xã Định Hoà nhận quà Tết Độc lập.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể đã huy động lực lượng ra quân, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm công tác chi trả diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng đối tượng, đúng quy định.

Không khí tại các điểm chi trả trang trọng, chu đáo, đồng thời tràn đầy niềm vui, phấn khởi. Nhiều cụ cao niên, gia đình chính sách bày tỏ xúc động khi được nhận quà trong dịp Tết Độc lập này.

Ông Lê Văn Sạn, 92 tuổi, ở thôn Thung Thôn chia sẻ: “Tôi rất vui mừng, phấn khởi khi tuổi đã ngoài 90 vẫn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với chúng tôi.”

Theo ghi nhận tại các điểm trao quà trên địa bàn xã, người dân rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đời sống Nhân dân.

