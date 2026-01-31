WHO nhận định gì về nguy cơ virus Nipah xâm nhập Việt Nam?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam có thông báo mới, trong đó có nhận định về nguy cơ lây lan virus Nipah.

Theo thông tin ngày 30/1 từ WHO, sau khi Ấn Độ ghi nhận hai ca bệnh xác định nhiễm virus Nipah - một loại virus lây truyền từ động vật sang người, có thể qua thực phẩm hoặc vật phẩm nhiễm virus, đồng thời có khả năng lây từ người sang người khi tiếp xúc gần và kéo dài với người mắc bệnh - WHO đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế trung ương và địa phương của Ấn Độ để theo dõi tình hình và hỗ trợ các biện pháp kiểm soát dịch.

Tại Việt Nam, WHO cho biết đang hợp tác sát sao với Bộ Y tế trong việc chia sẻ thông tin, theo dõi diễn biến dịch tễ, đồng thời hỗ trợ tăng cường hệ thống giám sát và các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn.

Về nguy cơ đối với Việt Nam và cả khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO đánh giá khả năng lây lan là thấp. Tuy vậy, WHO nhấn mạnh việc chủ động phòng ngừa vẫn có ý nghĩa quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro xâm nhập của các loại dịch bệnh truyền nhiễm nói chung.

WHO khuyến cáo cộng đồng tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương và duy trì các biện pháp bảo vệ sức khỏe cơ bản như giữ vệ sinh cá nhân, bảo đảm an toàn trong chế biến thực phẩm, thận trọng khi tiếp xúc với động vật, đồng thời tránh tiếp xúc gần với người có biểu hiện bệnh, đặc biệt là các triệu chứng đường hô hấp.

Bên cạnh đó, WHO nhấn mạnh mọi quốc gia cần tiếp tục duy trì sự cảnh giác trước các nguy cơ từ bệnh truyền nhiễm mới nổi, bảo đảm hệ thống y tế sẵn sàng phát hiện sớm và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa dịch bệnh.

Tuấn Văn - VTV

Nguồn: https://vtv.vn/who-nhan-dinh-gi-ve-nguy-co-virus-nipah-xam-nhap-viet-nam-100260130165109102.htm