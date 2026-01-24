WEF 2026 bế mạc với nhiều tuyên bố, cam kết về AI, đối thoại và định hướng hơp tác quốc tế

Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 tại Davos (Thụy Sĩ) đã khép lại sau 5 ngày làm việc, với hàng loạt tuyên bố, cam kết và sáng kiến đáng chú ý xoay quanh trí tuệ nhân tạo, đối thoại quốc tế và định hướng hợp tác nhằm ứng phó những thách thức của kinh tế toàn cầu.

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên lần thứ 56 tại Davos, Thụy Sĩ bế mạc ngày 23 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters

Sau hơn 250 phiên thảo luận tập trung trao đổi về các rủi ro địa chính trị – địa kinh tế, triển vọng kinh tế toàn cầu, chuyển đổi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững với chủ đề “Tinh thần đối thoại”, diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56 đã bế mạc tại Davos, Thụy Sĩ tối ngày 23/1.

Tại lễ bế mạc, WEF nhấn mạnh vai trò của đối thoại xuyên quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và biến động kinh tế ngày càng gia tăng, kêu gọi hợp tác để giải quyết các thách thức về an ninh, công nghệ và tăng trưởng bền vững.

Một trong những tuyên bố thu hút chú ý tại Davos là cam kết thúc đẩy đầu tư vào công nghệ, đặc biệt trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng sạch, với báo cáo mới về các mô hình sản xuất và hệ thống điện tiên tiến được WEF giới thiệu, nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững và khả năng chống chịu của nền kinh tế toàn cầu. Các bên tham dự cũng thảo luận sâu về tác động của AI đối với thị trường lao động và rủi ro an ninh mạng, qua đó kêu gọi hợp tác tăng cường an ninh mạng toàn cầu.

Một số kết quả đáng chú ý khác được công bố bên lề hội nghị gồm đề xuất gói hỗ trợ tín dụng trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine và việc thành lập “Hội đồng Hòa bình”, phản ánh nỗ lực thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm các khuôn khổ hợp tác mới trong bối cảnh trật tự kinh tế – chính trị toàn cầu tiếp tục dịch chuyển.

Ngoài các kết quả chính trị, Davos 2026 cũng thúc đẩy nhiều sáng kiến kinh tế – xã hội, như tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, mở rộng mạng lưới công nghiệp tiên tiến toàn cầu và áp dụng các giải pháp công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất và cạnh tranh trong bối cảnh biến động toàn cầu.

Lễ bế mạc Davos 2026 khép lại nhưng các cam kết, tuyên bố và sáng kiến chính được đưa ra tại sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục định hình các ưu tiên hợp tác quốc tế trong năm 2026 và những năm tới.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters; WEF; AFP