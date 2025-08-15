Vụ thầy giáo tát học sinh thủng màng nhĩ: Cho tạm nghỉ công việc chuyên môn

Liên quan vụ thầy giáo đến nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh ở xã Vĩnh Lộc, phía nhà trường cho biết đã cho giáo viên này tạm nghỉ công việc chuyên môn để cùng gia đình chăm sóc học sinh.

Hình ảnh cắt từ video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Cụ thể, ngày 15/8, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc Nguyễn Văn Tinh cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo nhà trường phối hợp cùng gia đình chăm sóc sức khoẻ cho nam sinh N.T.H. - người bị thầy giáo V.X.T (giáo viên bộ môn Tiếng Anh của trường) tát dẫn đến thủng màng nhĩ.

Theo ông Nguyễn Văn Tinh, hiện tại nhà trường đã cho thầy T. nghỉ các công việc chuyên môn để dành thời gian cùng gia đình chăm sóc sức khỏe cho em H. Nhà trường cũng phối hợp với công an để làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả điều tra của cơ quan công an, mức độ ảnh hưởng sức khỏe đối với học sinh và ý kiến gia đình, nhà trường sẽ có hình thức xử lý đối với thầy T.

Trước đó, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đã thông tin, ngày 8/8/2025, thầy V.X.T. tới nhà em N.T.H. là học sinh lớp 7 Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô) quát mắng và tát học sinh này.

Được biết, giữa thầy T. và em H. có quan hệ họ hàng (bố em H. là chú của thầy T.). Trong quá trình học tập, em H. được gia đình nhờ thầy giáo T. dạy kèm từ năm lớp 3 đến nay.

Báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nêu nguyên nhân dẫn đến vụ việc là trong quá trình giao tiếp với bạn bè, em H. đã nói với các bạn là anh họ mình (tức thầy T.) dạy khó hiểu (dùng từ nói tục). Bức xúc vì em H. phát ngôn không lễ phép, nên thầy giáo T. đã đến nhà quát mắng và tát em H.

Linh Hương