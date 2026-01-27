Virus Nipah - Mối đe dọa và cách phòng tránh

Virus Nipah là một trong những tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất hiện nay với tỷ lệ tử vong rất cao, trong khi y học vẫn chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

Trước nguy cơ bùng phát dịch, Chính phủ Ấn Độ đang khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát sau khi ghi nhận ổ dịch tại bang Tây Bengal. Gần 100 người đã phải cách ly tại nhà, nhiều bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Kolkata, trong đó có trường hợp rơi vào tình trạng nguy kịch. Không chỉ Ấn Độ, nhiều quốc gia trong khu vực châu Á cũng đã nâng mức cảnh giác nhằm phòng ngừa nguy cơ virus Nipah lan rộng.

Mai Huyền