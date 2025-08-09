VinFast mang cơ hội đổi xe máy xăng, lên đời xe máy điện đến với người dân Thanh Hóa

Trong 2 ngày 09 và 10/8, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” được tổ chức mang đến cơ hội để người dân khám phá các dòng xe máy điện hiện đại, đổi xe xăng cũ với hỗ trợ tài chính hấp dẫn và trải nghiệm một không gian tương tác sôi động.

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn trong 2 ngày 9 và 10/8.

Tiếp nối thành công tại TP.HCM, Nghệ An, Bắc Ninh và Đồng Nai, nơi hàng nghìn lượt khách tham dự đã trực tiếp trải nghiệm, đặt cọc và chuyển đổi phương tiện xe máy xăng sang xe điện, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” sẽ tiếp tục hành trình tại điểm dừng chân mới là Thanh Hóa.

Tại sự kiện, khách tham quan sẽ được tham gia vào một hành trình trải nghiệm toàn diện từ việc tìm hiểu, lái thử đến định giá xe máy xăng cũ, đặt cọc mua xe máy điện, tất cả trong không gian của “ngày hội xe điện”.

Theo đó, khách tham quan có cơ hội trực tiếp khám phá và tìm hiểu toàn bộ danh mục sản phẩm xe máy điện VinFast, bao gồm những mẫu như Motio, Evo Neo, Feliz Neo, Klara Neo, Vento Neo, Theon S... Nhờ chương trình thúc đẩy chuyển đổi xanh “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, các dòng sản phẩm xe máy điện VinFast đang có giá bán chỉ từ 12 triệu đồng.

Khách hàng cũng được tự mình cầm lái trải nghiệm thực tế các mẫu xe trên đường thử được bố trí tại chỗ. Đây là cơ hội để người dùng cảm nhận độ mượt, khả năng tăng tốc nhanh và vận hành gần như không tiếng ồn. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật viên và chuyên viên tư vấn sẽ luôn túc trực để hỗ trợ khách hàng đánh giá xe cũ, tư vấn chi tiết về chương trình ưu đãi khi đổi xe xăng lên đời xe điện.

Cụ thể, nếu chốt bán lại chiếc xe cũ, khách hàng sẽ được trừ thẳng giá bán xe vào chi phí mua xe mới. Đồng thời, khách hàng đặt xe tại sự kiện sẽ được nhận ưu đãi từ đại lý lên tới 1 triệu đồng và nhận mã bốc thăm trúng thưởng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 xe máy điện VinFast Motio dành cho giải Nhất, 1 máy lọc không khí cho giải Nhì và 2 quạt tháp điều hòa cho giải Ba. Tất cả phần thưởng sẽ được quay số công khai ngay tại sự kiện.

Với chính sách hấp dẫn và dễ tiếp cận, chương trình đang trở thành giải pháp kép giúp người dùng vừa giải quyết bài toán đổi phương tiện, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí. Bên cạnh chương trình lái thử hay mua, bán xe, khách hàng còn có thể tham gia hàng loạt hoạt động tương tác với các KOL, nghệ sĩ trẻ và trò chơi dành cho nhóm bạn trẻ, gia đình có trẻ nhỏ... theo format của một “ngày hội xe điện” thực thụ. Người tham gia còn có cơ hội nhận về nhiều phần quà hữu ích như nón bảo hiểm, bình giữ nhiệt, áo mưa.

Nguyễn Lương