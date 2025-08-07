VinFast khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô điện tại Tamil Nadu, Ấn Độ

Ngày 4/8, VinFast chính thức khánh thành Nhà máy lắp ráp ô tô điện (EV) tại Khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng toàn cầu của hãng. Sự kiện còn là lời khẳng định cam kết lâu dài và nghiêm túc đối với thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, đồng thời thể hiện niềm tin của VinFast vào vai trò chiến lược của Ấn Độ trong tương lai ngành công nghiệp xe điện toàn cầu.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy lắp ráp ô tô điện VinFast Tamil Nadu tại Ấn Độ.

VinFast Tamil Nadu là nhà máy thứ ba chính thức đi vào hoạt động và cũng là dự án thứ năm trong chuỗi nhà máy toàn cầu của VinFast. Đây cũng là cơ sở đầu tiên được khánh thành bên ngoài Việt Nam, minh chứng cho tầm nhìn mở rộng toàn cầu và năng lực triển khai dự án quy mô lớn của một thương hiệu Việt.

Nhà máy có tổng diện tích 160 ha, được đầu tư dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế, với mức độ tự động hóa cao và công nghệ hiện đại. Tổ hợp bao gồm nhiều phân xưởng, như xưởng Hàn thân vỏ, xưởng Sơn, xưởng Lắp ráp, trung tâm Kiểm định chất lượng, và kho Logistics. Dự án cũng có cụm nhà máy phụ trợ cho nhà thầu địa phương, dự kiến được mở rộng trong những năm tới.

Khi vận hành toàn công suất, nhà máy dự kiến tạo việc làm trực tiếp cho 3.000-3.500 lao động địa phương, cùng hàng nghìn việc làm gián tiếp trong hệ sinh thái cung ứng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại bang Tamil Nadu, đưa khu vực này trở thành trung tâm sản xuất của Ấn Độ và có tiềm năng vươn lên thành thủ phủ xe điện của Nam Á trong tương lai gần.

Ở giai đoạn đầu, VinFast Tamil Nadu sẽ tập trung lắp ráp hai mẫu xe điện cao cấp là VF 7 (phân khúc C) và VF 6 (phân khúc B). Công suất ban đầu là 50.000 xe/năm, có thể đạt 150.000 xe/năm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với việc khánh thành nhà máy Tamil Nadu, VinFast tiến thêm một bước quan trọng trong mục tiêu đạt doanh số 200.000 xe trong năm 2025 và sản lượng 1 triệu xe/năm vào năm 2030. Sự kiện này một lần nữa khẳng định tầm nhìn và cam kết của VinFast trong việc thúc đẩy xu hướng giao thông bền vững, hướng đến tương lai xanh tại Ấn Độ và toàn cầu.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast Châu Á, nhấn mạnh: “Nhà máy VinFast Tamil Nadu là cột mốc chiến lược khẳng định cam kết dài hạn với thị trường Ấn Độ, đồng thời đặt ra nền tảng vững chắc cho quá trình tăng trưởng bền vững của chúng tôi. Cơ sở này sẽ giúp VinFast mang đến cho người tiêu dùng Ấn Độ những mẫu xe điện chất lượng cao với mức giá cạnh tranh.

Trong thời gian tới, nhà máy sẽ tiếp tục mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, và chúng tôi đặt mục tiêu phát triển nơi đây thành trung tâm xuất khẩu lớn nhất của VinFast cho khu vực Nam Á, Trung Đông và châu Phi. Thực tế, chúng tôi đã nhận được những đơn hàng đầu tiên từ nhiều quốc gia trong các khu vực này. Với sự hợp tác chặt chẽ cùng chính quyền bang Tamil Nadu, VinFast đang nỗ lực biến nơi đây thành ’thủ phủ xe điện của Nam Á', phục vụ cả thị trường nội địa năng động và chiến lược mở rộng ra khu vực”.

Nhà máy VinFast Tamil Nadu không chỉ mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu của hãng xe mà còn đóng góp đáng kể cho mục tiêu phát triển công nghiệp xanh của Ấn Độ. Nhà máy sẽ ưu tiên hợp tác với các nhà cung ứng trong nước, thúc đẩy quá trình nội địa hóa chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực lao động địa phương.

Kể từ khi ra mắt tại Ấn Độ, VinFast theo đuổi mạnh mẽ mô hình hệ sinh thái xe điện toàn diện, từ lắp ráp, phân phối đến dịch vụ hậu mãi và tái chế. Việc khánh thành nhà máy 160 ha tại Tamil Nadu là mảnh ghép chiến lược giúp hoàn thiện chuỗi giá trị này. Song song, VinFast đã hợp tác với nhiều đối tác đại lý tại các thành phố trọng điểm, đồng thời bắt tay cùng các đơn vị như RoadGrid, myTVS, Global Assure để xây dựng hệ thống dịch vụ kỹ thuật số và chăm sóc hậu mãi. VinFast cũng phối hợp với BatX Energies để thu hồi và tái sử dụng pin, hướng tới mô hình sản xuất tuần hoàn và phát triển bền vững tại thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.

NL