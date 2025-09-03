Vietnam Airlines mở bán sớm với hơn 3,5 triệu vé bay dịp Tết Nguyên đán 2026

Nhằm chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) chính thức mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, giai đoạn cao điểm kéo dài từ ngày 2/2 đến 3/3/2026 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch), với tổng số hơn 3,5 triệu ghế được bán ra trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay từ hôm nay (ngày 3/9), hành khách có thể mua vé Tết 2026 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé hay các đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Đây là đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt.

Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot (lượt cất, hạ cánh) để mở bán các đợt tiếp theo, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch đi lại dịp Tết.

Như thường lệ, các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa ba thành phố lớn, gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trọng điểm như: Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc..., trong đó, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 18%, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9-13% so với cùng kỳ.

Song song đó, Vietnam Airlines Group cũng tăng cường khai thác các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore..., đáp ứng xu hướng người dân đi du lịch trong dịp Tết.

Để tăng thêm lựa chọn cho hành khách, Vietnam Airlines tiếp tục bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm. Dịp Tết 2026, tỷ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20% trong tổng số chuyến. Việc khai thác thêm khung giờ này giúp tối ưu năng lực vận hành, giảm áp lực ban ngày và tạo sự linh hoạt hơn cho hành khách.

Cùng với việc tăng tải, Vietnam Airlines Group đã chủ động tăng cường nhân lực, dịch vụ mặt đất nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong giai đoạn cao điểm. Hãng cũng khẳng định cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm thuận tiện, thoải mái cho hành khách. Đây không chỉ là việc cung ứng thêm vé mà còn là nỗ lực để mỗi chuyến bay Tết đều mang lại hành trình trọn vẹn và ấm áp cho khách hàng đoàn tụ cùng gia đình./.

Theo TTXVN