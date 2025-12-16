Việt Nam có vaccine RSV công nghệ mới phòng biến chứng viêm phổi ở người cao tuổi

Sự kiện diễn ra chỉ hai tháng sau lễ ký kết nâng tầm hợp tác chiến lược giữa VNVC và Tập đoàn Dược phẩm GSK tại London, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm qua đó hiện thực hóa hợp tác y tế chiến lược giữa hai quốc gia.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vaccine phòng RSV của GSK. Ảnh: Thanh Tùng

Vaccine RSV của GSK được phát triển chuyên biệt cho người từ 60 tuổi trở lên và người mắc các bệnh mạn tính. Vaccine sử dụng thành phần protein đặc hiệu của virus RSV đã được thiết kế ở dạng “hoạt động hiệu quả tối ưu” và chất bổ trợ đặc biệt giúp cơ thể tạo đáp ứng miễn dịch ở mức cao tối đa, nhận diện virus sớm và chính xác hơn, từ đó phòng bệnh hiệu quả và bền vững ngay cả ở người có sức khoẻ yếu, cao tuổi hoặc có bệnh nền.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiêm vaccine RSV trong ngày đầu ra mắt (Ảnh: Nhân Lê)

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết theo nghiên cứu, vaccine đạt hiệu quả bảo vệ gần 95% ở người cao tuổi có bệnh nền. Hiện vaccine đã được phê duyệt tại gần 70 quốc gia với hơn 10 triệu liều sử dụng và được nhiều tổ chức y khoa khuyến cáo tiêm cho người từ 60 tuổi trở lên. vaccine có lịch tiêm một liều, được đánh giá là giải pháp phòng ngừa đơn giản, hiệu quả cho người cao tuổi trước RSV. Vaccine chỉ cần tiêm 1 mũi duy nhất.

RSV là tác nhân phổ biến gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp và nhập viện, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, nhất là những người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, COPD, tim mạch, suy thận. Ở nhóm này, RSV dễ gây diễn tiến nặng, biến chứng hô hấp, làm bùng phát đợt cấp bệnh nền và gia tăng nguy cơ các biến cố tim mạch nghiêm trọng, đồng thời dễ tái nhiễm hoặc đồng nhiễm với các virus khác.

Năm 2019, RSV ước tính gây hơn 470.000 ca nhập viện và khoảng 33.000 ca tử vong nội viện ở người từ 60 tuổi trở lên tại các quốc gia thu nhập cao. Tại Việt Nam, trong 5 năm, virus này được ước tính gây khoảng 4,6 triệu ca nhiễm, 200.000 ca nhập viện và 18.000 trường hợp tử vong ở người trên 60 tuổi. Trước gánh nặng này, Hội Tim mạch Việt Nam và Hội Hô hấp Việt Nam đã đưa phòng ngừa RSV bằng vaccine vào chiến lược quản lý các bệnh mạn tính như COPD và suy tim.

TS.BS.CKII Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chia sẻ, ca bệnh lâm sàng 58 tuổi nhập viện vào tháng 8/2025. Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp và sỏi thận hai bên. Kết quả xét nghiệm ghi nhận bệnh nhân nhiễm RSV, đồng nhiễm Covid-19 và cúm A. Chỉ từ triệu chứng ho và đau ngực phải khi nhập viện, sau vài ngày bệnh nhân diễn tiến nặng, đột quỵ do xuất huyết não, liệt nửa người và tử vong dù được điều trị hồi sức tích cực chuyên sâu.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC ghi nhận nhiều người cao tuổi, có bệnh nền tiêm vaccine RSV của GSK trong ngày đầu tiên ra mắt (Ảnh: Nhân Lê)

GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội nhận định RSV là tác nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn ở người cao tuổi nhưng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, phòng ngừa chủ động bằng vaccine có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là người bệnh mạn tính khi có thể hạn chế nguy cơ biến chứng khó lường cho người bệnh khi nhiễm virus nguy hiểm này. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đơn vị trong cùng hệ sinh thái y tế sức khoẻ với VNVC cũng đồng thời triển khai tiêm vaccine RSV.

“Vaccine có chất bổ trợ chuyên biệt cho người cao tuổi, người bệnh nền, giúp giảm nguy cơ nhập viện, biến chứng nặng, đồng thời góp phần giảm quá tải bệnh viện, chi phí y tế và hỗ trợ kiểm soát hiệu quả các bệnh mạn tính đồng mắc như tim mạch, COPD, đái tháo đường...”, GS Quý Châu nói.

Theo VOV