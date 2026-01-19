Việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử được tiến hành như thế nào?

Trả lời: Đối với bầu cử ĐBQH: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thì tỉnh, thành phố được chia thành các đơn vị bầu cử ĐBQH. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH được tính căn cứ theo số dân, do Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định theo đề nghị của ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố và được công bố chậm nhất là ngày 25/12/2025 (80 ngày trước ngày bầu cử).

Đối với bầu cử đại biểu HĐND: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thì số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do ủy ban bầu cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của UBND cùng cấp và được công bố chậm nhất là ngày 25/12/2025 (80 ngày trước ngày bầu cử).

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Khoản 4 Điều 10 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND quy định:

- Mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH được bầu không quá 3 đại biểu.

- Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND được bầu không quá 5 đại biểu.

Nguồn: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA