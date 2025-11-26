Vì sức khỏe cộng đồng

Với tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, những y, bác sĩ cùng các đoàn khám bệnh nhân đạo đã có mặt tại các thôn bản, mang đến cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Hơn thế, chương trình khám bệnh nhân đạo còn gieo thêm niềm tin và lan tỏa giá trị nhân ái, khơi dậy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng.

Người dân xã Triệu Sơn tham gia chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Cùng đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) về triển khai chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Triệu Sơn và Thạch Lập, chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của chương trình. Ngay từ sáng sớm, nhiều người già, trẻ nhỏ đã có mặt tại nhà văn hóa - địa điểm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí với mong muốn được khám bệnh cẩn thận và nghe bác sĩ tư vấn.

Bà Phạm Thị Hương ở xã Thạch Lập chia sẻ: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi không có điều kiện đi khám sức khỏe thường xuyên. Được các y, bác sĩ khám, cấp thuốc miễn phí ngay tại thôn tôi rất vui. Tôi sẽ điều chỉnh chế độ ăn, sinh hoạt theo tư vấn của bác sĩ để giảm mỡ máu và điều hòa huyết áp”.

Còn với bà Trần Thị Phi ở xã Triệu Sơn, những lần đoàn khám bệnh nhân đạo về xã đều là niềm vui đối với bà, vì không những được tặng thuốc, mà bà còn được bác sĩ giải thích rõ hơn về tình trạng bệnh, hướng dẫn cụ thể cách phòng, tránh bệnh.

Cùng với niềm vui của người dân là không khí làm việc khẩn trương, tận tâm của các y, bác sĩ. Từ những bác sĩ trẻ hay những người đã nhiều năm gắn bó với nghề, ai cũng chung tinh thần không ngại khó, vất vả, hướng đến sức khỏe Nhân dân. Bác sĩ CKII, Trần Thị Thành Huế công tác tại Bệnh viện Nhi Sài Gòn, Phó trưởng đoàn chuyên môn “Alo bác sĩ”, chia sẻ: “Với mục tiêu vì sức khỏe người dân, chia sẻ khó khăn với bệnh nhân, chúng tôi đã phối hợp với “Alo bác sĩ” và Hội CTĐ Thanh Hóa tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người được phát hiện bất thường của sức khỏe và được tư vấn khám bệnh chuyên sâu hơn, tư vấn dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt tốt cho sức khỏe. Đối với những trẻ khuyết tật, ngoài tư vấn, kết nối với bác sĩ khám bệnh, phẫu thuật, nhiều đoàn bác sĩ còn kêu gọi kinh phí hỗ trợ phẫu thuật cho bệnh nhân”.

Điều ý nghĩa và hấp dẫn của các chương trình khám bệnh nhân đạo không chỉ dừng lại ở khám và cấp thuốc miễn phí, mà khi tham gia chương trình, người dân được tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, cách phòng bệnh khi giao mùa hay các bệnh thường gặp như tim mạch, huyết áp, xương khớp; cách giữ vệ sinh môi trường sống, cách sinh hoạt khoa học, luyện tập phù hợp và cách phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm. Nhiều người dân cho rằng, họ đã dần thay đổi thói quen sinh hoạt, cách chăm sóc sức khỏe sau khi tham gia các chương trình khám tư vấn sức khỏe nhân đạo.

Để ngày càng có nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, Hội CTĐ tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với ngành y tế, các cơ sở y tế để huy động đội ngũ y, bác sĩ chất lượng và nguồn lực hỗ trợ thuốc men, quà tặng cho người dân. Các chương trình được triển khai theo hướng công khai, minh bạch, hướng tới sức khỏe cộng đồng. Chương trình nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và sự đồng hành thường xuyên của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh... Chỉ riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Hội CTĐ đã phối hợp với các đơn vị, các y, bác sĩ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 14.200 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 3,84 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lê Xuân Hảo cho biết: "Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí là chương trình chăm sóc sức khỏe dựa vào công đồng được Hội CTĐ triển khai thường xuyên. Với mục đích chung tay cùng cộng đồng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là những người dễ bị tổn thương, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nơi khó tiếp cận với các dịch vụ y tế, nạn nhân tai nạn giao thông và các thảm họa khác, các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí sẽ tiếp tục được nhân lên trong thời gian tới, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng và cùng chính quyền địa phương bảo đảm an sinh xã hội, cùng ngành y tế chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân".

