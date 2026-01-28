Vì Nhân dân phục vụ bằng những việc làm thiết thực

Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành thông suốt và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào thực tiễn, xã Ngọc Liên đã biến thách thức thành động lực, khẳng định cam kết vì Nhân dân phục vụ bằng những việc làm thiết thực.

Nông dân xã Ngọc Liên phấn khởi thu hoạch dứa.

Kiến tạo nông thôn mới từ sức dân

Thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã của huyện Ngọc Lặc cũ, gồm: Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Ngọc Trung, Cao Thịnh, Lộc Thịnh, với gần 28.000 dân, xã Ngọc Liên đứng trước thách thức lớn trong việc thực hiện Chương trình XDNTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, năm 2025, năm bản lề của việc tinh gọn bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Ngọc Liên. Bí quyết nằm ở việc coi người dân là chủ thể, là động lực của mọi sự thay đổi.

Thay vì chờ đợi ngân sách của Trung ương và tỉnh, xã chủ động ban hành các kế hoạch hành động, nhưng điểm mấu chốt là sự vào cuộc của người dân. Không chỉ dừng lại ở việc tham gia bàn bạc, giám sát, người dân Ngọc Liên đã trực tiếp đóng góp công sức vào xây dựng quê hương. Câu chuyện hiến đất mở rộng đường giao thông là minh chứng rõ nét. Năm 2025, người dân địa phương đã tự nguyện hiến tới 24.873m2 và bê tông hóa hơn 2,2km đường liên thôn, ngõ xóm. Ở các thôn Minh Phong, Thanh Sơn và thôn 2, người dân cũng sôi nổi chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, sửa chữa, nâng cấp đường điện chiếu sáng.

Với chủ trương XDNTM theo tiêu chí xanh hóa, xã Ngọc Liên tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng hàng rào xanh tạo khuôn viên, cảnh quan hộ gia đình và trên các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm. Nhờ vậy, phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh” đã lan tỏa rộng khắp làng trên xóm dưới, với gần 100km hàng rào xanh được tạo nên. Bức tranh cảnh quan nông thôn xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương. Sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở Ngọc Liên.

“Xanh hóa” sản xuất

Ngọc Liên không chỉ đẹp về cảnh quan, mà còn mạnh về kinh tế nông nghiệp. Với lợi thế gần 6.000ha đất nông nghiệp, xã chú trọng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Nhằm tạo bước đột phá cho thu nhập của người dân, xã duy trì các tiểu vùng sản xuất đặc thù gần 2.480ha, với nhiều cây trồng chủ lực như sắn dây, dong riềng, dứa. Đồng thời, tập trung tích tụ 426,7ha đất sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tại các thôn: Trung Thành, Yên Thắng, thôn 1, thôn 4... Đó còn là hơn 680ha đất rừng được cấp chứng chỉ FSC, khẳng định hướng đi “xanh hóa” trong sản xuất.

Với trình độ thâm canh thuộc nhóm khá của tỉnh, nông dân xã Ngọc Liên đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 1.010ha đất trồng lúa, sắn, mía hiệu quả kém sang trồng dứa gai có giá trị kinh tế cao. Qua đó, đưa cây dứa gai trở thành cây trồng chủ lực của địa phương, với doanh thu mỗi ha đạt từ 400 đến 450 triệu đồng, mang lại thu nhập ổn định và khá giả cho người dân. Mặt khác, xã duy trì diện tích trồng mía hơn 356ha; diện tích trồng sắn dây khoảng 56ha và diện tích dong riềng 45,5ha.

Trên nền tảng vùng nguyên liệu dồi dào, Ngọc Liên đã xây dựng thành công 3 sản phẩm OCOP 3 sao nổi tiếng, gồm: miến dong Hương Ngọc, bột sắn dây Hương Quê, bánh canh dong Toản Phương. Những sản phẩm này không chỉ là niềm tự hào của địa phương, mà còn là động lực để xã phấn đấu nâng hạng ít nhất 1 sản phẩm OCOP 4 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và đưa thu nhập bình quân của người dân đạt 71 triệu đồng vào cuối năm 2026. Tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của chính quyền xã Ngọc Liên đã khơi dậy mạnh mẽ nội lực trong dân, vẽ nên bức tranh NTM đầy sức sống.

Hiện đại hóa hành chính, phục vụ dân tận tâm

Thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Ngọc Liên không chỉ là nơi tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), mà đã trở thành biểu tượng mới của chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân hiệu quả. Bước vào Trung tâm PVHCC xã, mọi người dân đều cảm nhận được là sự công khai, minh bạch tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn vùng “xám” thông tin. Toàn bộ danh mục TTHC, quy trình giải quyết và mức phí, lệ phí đều được niêm yết công khai. Sự minh bạch ấy là nền tảng để người dân đặt niềm tin vào chính quyền địa phương.

Rào cản thông tin được dỡ bỏ khi công nghệ thông tin được trung tâm ứng dụng mạnh mẽ. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã trở thành hoạt động thường nhật. Xã Ngọc Liên đã khéo léo rà soát, đơn giản hóa việc tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi để người dân làm quen và sử dụng công nghệ. Kết quả giải quyết TTHC được minh chứng qua con số ấn tượng, trong 6 tháng cuối năm 2025, trung tâm đã tiếp nhận và xử lý 2.744 hồ sơ trực tuyến. Khối lượng công việc “khổng lồ” trên đã nói lên sự tin tưởng của người dân. Đáng nói hơn, tỷ lệ giải quyết công việc đạt hiệu quả cao, với 3.368 hồ sơ giải quyết trước hạn và 1.077 hồ sơ đúng hạn. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình đạt 99,29%, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch được giao là minh chứng cho sự chuyển đổi số mạnh mẽ tại địa phương.

Không dừng lại ở những thành công ban đầu, năm 2026, Trung tâm PVHCC xã đặt ra mục tiêu hướng tới mô hình “4 tại chỗ”, gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. Đây không chỉ là bước tiến nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của xã, mà còn cắt giảm thời gian giải quyết TTHC tối đa so với quy định. Trung tâm PVHCC xã Ngọc Liên đang thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, cho thấy sự quyết tâm của chính quyền cơ sở trong việc phục vụ người dân một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Từ kết quả của những việc làm thiết thực, xã Ngọc Liên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đúng như phương châm hành động xuyên suốt vì Nhân dân phục vụ.

Bài và ảnh: Trần Thanh